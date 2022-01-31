Захворюваність COVID-19 в Україні збільшилася в два рази

08:42 12 травень Київ, Україна

В Україні за минулу добу інфікування коронавірусом зросло більш ніж в два рази. Медики розповіли про 4538 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в середу, 12 травня.

При цьому одужали за добу 19766 осіб (всього - 1797136), а померли 356 українців (всього - 46987).

Крім того, за день була проведена 17 031 вакцинація.

Статистика інфікування так вакцинування по областях:

м. Київ - 627/1217
Вінницька область - 63/850
Волинська область - 139/467
Дніпропетровська область - 211/1649
Донецька область - 356/970
Житомирська область - 60/578
Закарпатська область - 12/489
Запорізька область - 275/1190
Івано-Франківська область - 31/857
Київська область - 169/619
Кіровоградська область - 52/458
Луганська область - 199/554
Львівська область - 136/1881
Миколаївська область - 132/851
Одеська область - 150/886
Полтавська область - 380/616
Рівненська область - 471/514
Сумська область - 58/339
Тернопільська область - 54/693
Харківська область - 345/325
Херсонська область - 31/50
Хмельницька область - 153/661
Черкаська область - 304/591
Чернівецька область - 65/540
Чернігівська область - 65/419
 
Фото: Коронавирус в Украине 12 мая