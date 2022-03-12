Захворюваність COVID-19 серед бійців ЗСУ рекордно зросла

Рекордне зростання захворюваності коронавірусною інфекцією в Україні торкнулося і військовослужбовців нашої армії. Як інформувала сьогодні, 17 жовтня, пресслужба Командування медичних сил ЗСУ, за минулу добу в рядах ЗСУ зафіксовано 141 новий випадок коронавірусу, що є рекордним приростом за час пандемії.
З нових хворих в установах охорони здоров'я знаходяться 13 осіб, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 128 осіб.
Відзначимо, що в Україні два дні поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Так, за минулу добу цифра вперше перевищила 6000.
Також за добу була госпіталізована рекордна кількість пацієнтів з COVID-19 - 1089.
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