Захворюваність COVID-19 серед бійців ЗСУ рекордно зросла

14:15 17 жовтня Київ, Україна

Рекордне зростання захворюваності коронавірусною інфекцією в Україні торкнулося і військовослужбовців нашої армії. Як інформувала сьогодні, 17 жовтня, пресслужба Командування медичних сил ЗСУ, за минулу добу в рядах ЗСУ зафіксовано 141 новий випадок коронавірусу, що є рекордним приростом за час пандемії.

"Станом на 10:00 17 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 1024 особи... За минулу добу зареєстровано 141 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

З нових хворих в установах охорони здоров'я знаходяться 13 осіб, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 128 осіб.

"Всього за час пандемії одужали - 3187 осіб, летальних випадків - 12. В ізоляції (в тому числі самоізоляція) знаходяться 473 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 64 людини", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в Україні два дні поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Так, за минулу добу цифра вперше перевищила 6000.

Також за добу була госпіталізована рекордна кількість пацієнтів з COVID-19 - 1089.