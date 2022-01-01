Захворюємо в Україні знизилася, вся країна в "жовтій" зоні

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, за добу 31 грудня зафіксували 5026 нових випадків COVID-захворювання, тому з 1 січня всі області України тепер у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

Рівень захворюваності становить 179 випадків на 100 тисяч населення. Найвищий рівень захворюваності зареєстрований у Києві – 426 випадків на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій становив 25,9 за певного показника 60 випадків на 100 тисяч населення.

Завантаженість лікарняних місць із киснем становить 21,4% за певного показника 65%.

Повідомляється також, що за період вакцинації від COVID-19, яка розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року, проведено 28 457 565 щеплень.

Вакцинації проводилися 671 мобільною бригадою з імунізації, 3239 пунктами щеплень та 403 центрами вакцинації населення. Людям старше 60 років рекомендовано бустерну вакцинацію.