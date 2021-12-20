За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус майже 1 580 000 осіб

За минулу добу на території України зафіксовано 14 174 нових випадки інфікування коронавірусом і на 9 смертей більше, ніж за попередню добу.
Про це в середу, 24 березня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Загальна кількість хворих з початку пандемії склала 1 579 906 осіб.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 5438 осіб;
летальних випадків - 342;
одужали - 7386 осіб;
здійснено тестувань за добу - 126 948 (в тому числі методом ПЛР - 52 196, методом ІФА - 21 549, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 53 203).
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 1 579 906 осіб;
одужали - 1 276 272 особи;
летальних випадків - 30 773;
проведено ПЛР-тестів - 7 778 231.
Зокрема, за минулу добу захворіли 750 дітей і 434 медпрацівники.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 1300 випадків;
Вінницька область - 616 випадків;
Волинська область - 275 випадків;
Дніпропетровська область - 785 випадків;
Донецька область - 635 випадків;
Житомирська область - 453 випадки;
Закарпатська область - 637 випадків;
Запорізька область - 603 випадки;
Івано-Франківська область - 351 випадок;
Київська область - 813 випадків;
Кіровоградська область - 113 випадків;
Луганська область - 152 випадки;
Львівська область - 939 випадків;
Миколаївська область - 380 випадків;
Одеська область - тисяча сто сімдесят сім випадків;
Полтавська область - 450 випадків;
Рівненська область - 540 випадків;
Сумська область - 494 випадки;
Тернопільська область - 522 випадки;
Харківська область - 809 випадків;
Херсонська область - 128 випадків;
Хмельницька область - 994 випадки;
Черкаська область - 426 випадків;
Чернівецька область - 484 випадки;
Чернігівська область - 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Про це в середу, 24 березня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.
Загальна кількість хворих з початку пандемії склала 1 579 906 осіб.
Також за минулу добу:
госпіталізовані - 5438 осіб;
летальних випадків - 342;
одужали - 7386 осіб;
здійснено тестувань за добу - 126 948 (в тому числі методом ПЛР - 52 196, методом ІФА - 21 549, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 53 203).
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 1 579 906 осіб;
одужали - 1 276 272 особи;
летальних випадків - 30 773;
проведено ПЛР-тестів - 7 778 231.
Зокрема, за минулу добу захворіли 750 дітей і 434 медпрацівники.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 1300 випадків;
Вінницька область - 616 випадків;
Волинська область - 275 випадків;
Дніпропетровська область - 785 випадків;
Донецька область - 635 випадків;
Житомирська область - 453 випадки;
Закарпатська область - 637 випадків;
Запорізька область - 603 випадки;
Івано-Франківська область - 351 випадок;
Київська область - 813 випадків;
Кіровоградська область - 113 випадків;
Луганська область - 152 випадки;
Львівська область - 939 випадків;
Миколаївська область - 380 випадків;
Одеська область - тисяча сто сімдесят сім випадків;
Полтавська область - 450 випадків;
Рівненська область - 540 випадків;
Сумська область - 494 випадки;
Тернопільська область - 522 випадки;
Харківська область - 809 випадків;
Херсонська область - 128 випадків;
Хмельницька область - 994 випадки;
Черкаська область - 426 випадків;
Чернівецька область - 484 випадки;
Чернігівська область - 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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