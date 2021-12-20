За весь період пандемії на коронавірус перехворіли понад 3,5 млн українців

09:31 05 грудень Київ, Україна

Як завжди в неділю в країні відзначається найнижчий показник захворюваності на коронавірус. Але не слід забувати, що попереду всіх нас чекають довгі вихідні, масові гуляння та контакти. Чи вірус братиме над нами верх – залежить від нашої ж свідомості.

В Україні за минулу добу зафіксовано 6 622 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Приріст знизився більш ніж удвічі порівняно із вчорашнім показником, повідомляє МОЗ вранці в неділю, 5 грудня.

Серед нових хворих 690 дітей та 68 медпрацівників. Також минулої доби госпіталізовано – 2 926 осіб, летальних наслідків – 278, одужало – 9 274 особи.

Найбільше нових випадків підтвердили у Київській області (535), Києві (515) та Одеській області (440).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 497 477 осіб, одужали – 3 050 659 осіб, смерті – 88 280.

Кількість нових випадків COVID-19 у регіонах України:

  • Київ – 515
  • Вінницька – 325
  • Волинська – 235
  • Дніпропетровська – 360
  • Донецька – 289
  • Житомирська – 361
  • Закарпатська – 248
  • Запорізька – 246
  • Івано-Франківська – 204
  • Київська – 535
  • Кіровоградська – 156
  • Луганська – 34
  • Львівська – 259
  • Миколаївська – 247
  • Одеська – 440
  • Полтавська – 190
  • Рівненська – 163
  • Сумська – 285
  • Тернопільська – 244
  • Харківська – 178
  • Херсонська – 150
  • Хмельницька – 335
  • Черкаська – 300
  • Чернівецька – 128
  • Чернігівська – 164

Нагадаємо, з 6 грудня в Україні посилюють карантин. Крім того, запроваджено 30-денний термін дії жовтих COVID-сертифікатів.