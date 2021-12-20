За весь період пандемії на коронавірус перехворіли понад 3,5 млн українців

Як завжди в неділю в країні відзначається найнижчий показник захворюваності на коронавірус. Але не слід забувати, що попереду всіх нас чекають довгі вихідні, масові гуляння та контакти. Чи вірус братиме над нами верх – залежить від нашої ж свідомості.
В Україні за минулу добу зафіксовано 6 622 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Приріст знизився більш ніж удвічі порівняно із вчорашнім показником, повідомляє МОЗ вранці в неділю, 5 грудня.
Серед нових хворих 690 дітей та 68 медпрацівників. Також минулої доби госпіталізовано – 2 926 осіб, летальних наслідків – 278, одужало – 9 274 особи.
Найбільше нових випадків підтвердили у Київській області (535), Києві (515) та Одеській області (440).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 497 477 осіб, одужали – 3 050 659 осіб, смерті – 88 280.
Кількість нових випадків COVID-19 у регіонах України:
- Київ – 515
- Вінницька – 325
- Волинська – 235
- Дніпропетровська – 360
- Донецька – 289
- Житомирська – 361
- Закарпатська – 248
- Запорізька – 246
- Івано-Франківська – 204
- Київська – 535
- Кіровоградська – 156
- Луганська – 34
- Львівська – 259
- Миколаївська – 247
- Одеська – 440
- Полтавська – 190
- Рівненська – 163
- Сумська – 285
- Тернопільська – 244
- Харківська – 178
- Херсонська – 150
- Хмельницька – 335
- Черкаська – 300
- Чернівецька – 128
- Чернігівська – 164
Нагадаємо, з 6 грудня в Україні посилюють карантин. Крім того, запроваджено 30-денний термін дії жовтих COVID-сертифікатів.
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