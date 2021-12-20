За весь період пандемії на коронавірус перехворіли понад 3,5 млн українців

Як завжди в неділю в країні відзначається найнижчий показник захворюваності на коронавірус. Але не слід забувати, що попереду всіх нас чекають довгі вихідні, масові гуляння та контакти. Чи вірус братиме над нами верх – залежить від нашої ж свідомості.

В Україні за минулу добу зафіксовано 6 622 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Приріст знизився більш ніж удвічі порівняно із вчорашнім показником, повідомляє МОЗ вранці в неділю, 5 грудня.

Серед нових хворих 690 дітей та 68 медпрацівників. Також минулої доби госпіталізовано – 2 926 осіб, летальних наслідків – 278, одужало – 9 274 особи.

Найбільше нових випадків підтвердили у Київській області (535), Києві (515) та Одеській області (440).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 497 477 осіб, одужали – 3 050 659 осіб, смерті – 88 280.

Кількість нових випадків COVID-19 у регіонах України:

Київ – 515

Вінницька – 325

Волинська – 235

Дніпропетровська – 360

Донецька – 289

Житомирська – 361

Закарпатська – 248

Запорізька – 246

Івано-Франківська – 204

Київська – 535

Кіровоградська – 156

Луганська – 34

Львівська – 259

Миколаївська – 247

Одеська – 440

Полтавська – 190

Рівненська – 163

Сумська – 285

Тернопільська – 244

Харківська – 178

Херсонська – 150

Хмельницька – 335

Черкаська – 300

Чернівецька – 128

Чернігівська – 164

Нагадаємо, з 6 грудня в Україні посилюють карантин. Крім того, запроваджено 30-денний термін дії жовтих COVID-сертифікатів.