За добу в Україні підтвердили 1122 нових випадки COVID

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу зафіксовано 1 122 нових COVID-випадки, що значно перевищує показники попереднього дня.
Із захворілих за минулу добу: дітей - 54, медпрацівників - 31.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 648 осіб;
летальних випадків - 25;
одужали - 1160 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 23 633 особи, методом ІФА - 8963 особи, експрес-тестами - 20 604 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 261 354 особи;
одужали - 2 193 752 особи;
летальних випадків - 53 149;
проведено ПЛР-тестів - 11 582 812.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
госпіталізовано - 648 осіб;
летальних випадків - 25;
одужали - 1160 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 23 633 особи, методом ІФА - 8963 особи, експрес-тестами - 20 604 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 261 354 особи;
одужали - 2 193 752 особи;
летальних випадків - 53 149;
проведено ПЛР-тестів - 11 582 812.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 186
Вінницька область - 21
Волинська область - 7
Дніпропетровська область - 70
Донецька область - 89
Житомирська область - 18
Закарпатська область - 21
Запорізька область - 96
Івано-Франківська область - 32
Київська область - 36
Кіровоградська область - 9
Луганська область - 57
Львівська область - 31
Миколаївська область - 16
Одеська область - 63
Полтавська область - 27
Рівненська область - 28
Сумська область - 18
Тернопільська область - 37
Харківська область - 81
Херсонська область - 66
Хмельницька область - 49
Черкаська область - 29
Чернівецька область - 22
Чернігівська область - 13
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
м. Київ - 186
Вінницька область - 21
Волинська область - 7
Дніпропетровська область - 70
Донецька область - 89
Житомирська область - 18
Закарпатська область - 21
Запорізька область - 96
Івано-Франківська область - 32
Київська область - 36
Кіровоградська область - 9
Луганська область - 57
Львівська область - 31
Миколаївська область - 16
Одеська область - 63
Полтавська область - 27
Рівненська область - 28
Сумська область - 18
Тернопільська область - 37
Харківська область - 81
Херсонська область - 66
Хмельницька область - 49
Черкаська область - 29
Чернівецька область - 22
Чернігівська область - 13
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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