За добу в Україні підтвердили 1122 нових випадки COVID

09:24 11 серпня Київ, Україна

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу зафіксовано 1 122 нових COVID-випадки, що значно перевищує показники попереднього дня.

Із захворілих за минулу добу: дітей - 54, медпрацівників - 31.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 648 осіб;

летальних випадків - 25;

одужали - 1160 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 23 633 особи, методом ІФА - 8963 особи, експрес-тестами - 20 604 особи.



За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 261 354 особи;

одужали - 2 193 752 особи;

летальних випадків - 53 149;

проведено ПЛР-тестів - 11 582 812.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.