За добу в Україні майже 15 тисяч нових випадків COVID

Згідно з безрадісними зведеннями Міністерства охорони здоров'я, до перемоги над коронавірусом в Україні занадто далеко. Так, за минулу добу було медично підтверджено 14,9 тисячі нових випадків інфікування вірусом COVID-19, з початку пандемії вже 1,936 млн випадків коронавірусної хвороби.
Всього за останню добу виявили 14 984 інфікованих, що на декілька тисяч менше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби в цілому в країні на сьогодні померли 39 096 осіб. Одужали від хвороби вже 1 465 820 осіб. Зокрема, захворіли 606 дітей і 276 медпрацівників. Активних хворих сьогодні 431 312 осіб.
За минулу добу:
- госпіталізовані - 4 100 осіб;
- летальних випадків - 440;
- одужали - 9 736 осіб;
- здійснено тестувань за добу - 105 215 (в тому числі методом ПЛР - 45 875, методом ІФА - 20 127, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 213).
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ -1112 випадків;
- Вінницька область - 344 випадки;
- Волинська область - 342 випадки;
- Дніпропетровська область - 1169 випадків;
- Донецька область - 741 випадок;
- Житомирська область - 439 випадків;
- Закарпатська область - 187 випадків;
- Запорізька область - 666 випадків;
- Івано-Франківська область - 147 випадків;
- Київська область - 965 випадків;
- Кіровоградська область - 214 випадків;
- Луганська область - 248 випадків;
- Львівська область - 793 випадки;
- Миколаївська область - 432 випадки;
- Одеська область - 1097 випадків;
- Полтавська область - 745 випадків;
- Рівненська область - 518 випадків;
- Сумська область - 586 випадків;
- Тернопільська область - 378 випадків;
- Харківська область - 1386 випадків;
- Херсонська область - 294 випадки;
- Хмельницька область - 644 випадки;
- Черкаська область - 695 випадків;
- Чернівецька область - 248 випадків;
- Чернігівська область - 594 випадки.
Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про майже 17,5 тисячі нових випадків COVID-19 в Україні.
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