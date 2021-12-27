За добу в Україні майже 15 тисяч нових випадків COVID

09:11 17 квітень Київ, Україна

Згідно з безрадісними зведеннями Міністерства охорони здоров'я, до перемоги над коронавірусом в Україні занадто далеко. Так, за минулу добу було медично підтверджено 14,9 тисячі нових випадків інфікування вірусом COVID-19, з початку пандемії вже 1,936 млн випадків коронавірусної хвороби.

Всього за останню добу виявили 14 984 інфікованих, що на декілька тисяч менше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби в цілому в країні на сьогодні померли 39 096 осіб. Одужали від хвороби вже 1 465 820 осіб. Зокрема, захворіли 606 дітей і 276 медпрацівників. Активних хворих сьогодні 431 312 осіб.

За минулу добу:

госпіталізовані - 4 100 осіб;

летальних випадків - 440;

одужали - 9 736 осіб;

здійснено тестувань за добу - 105 215 (в тому числі методом ПЛР - 45 875, методом ІФА - 20 127, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 213).

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ -1112 випадків;

Вінницька область - 344 випадки;

Волинська область - 342 випадки;

Дніпропетровська область - 1169 випадків;

Донецька область - 741 випадок;

Житомирська область - 439 випадків;

Закарпатська область - 187 випадків;

Запорізька область - 666 випадків;

Івано-Франківська область - 147 випадків;

Київська область - 965 випадків;

Кіровоградська область - 214 випадків;

Луганська область - 248 випадків;

Львівська область - 793 випадки;

Миколаївська область - 432 випадки;

Одеська область - 1097 випадків;

Полтавська область - 745 випадків;

Рівненська область - 518 випадків;

Сумська область - 586 випадків;

Тернопільська область - 378 випадків;

Харківська область - 1386 випадків;

Херсонська область - 294 випадки;

Хмельницька область - 644 випадки;

Черкаська область - 695 випадків;

Чернівецька область - 248 випадків;

Чернігівська область - 594 випадки.

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про майже 17,5 тисячі нових випадків COVID-19 в Україні.