За добу в Україні 11,6 тис нових хворих на COVID

10:31 29 квітень Київ, Україна

На ранок 29 квітня в Україні зареєстровано 11 627 нових випадків COVID-19 , одужали - 18 442 людини.

Зокрема, захворіли 518 дітей і 259 медпрацівників.



Також за минулу добу:

🔸госпіталізовані - 3096 осіб;

🔸летальних випадків - 387;

🔸одужали - 18442 особи;

🔸здійснено тестувань за добу - 93 463 (в тому числі методом ПЛР - 41499, методом ІФА - 16569, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35395).



За весь час пандемії в Україні:

🔹захворіли - 2 059 465 осіб;

🔹одужали - 1 635 333 особи;

🔹летальних результатів - 43 778;

🔹проведено ПЛР-тестів - 9 377 391.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1203), Дніпропетровській областях (1021), м. Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.



70 469 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 в Україні.





629 184 особи щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 10 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

м. Київ - 940 випадків / 7736 щеплень;

Вінницька область - 276 випадків / 4015 щеплень;

Волинська область - 345 випадків / 1467 щеплень;

Дніпропетровська область - 1021 випадок / 5791 щеплення;

Донецька область - 809 випадків / 1721 щеплення;

Житомирська область - 385 випадків / 2273 щеплення;

Закарпатська область-141 випадок / 1080 щеплень;

Запорізька область - 546 випадків / 1049 щеплень;

Івано-Франківська область - 184 випадки / 916 щеплень;

Київська область - 341 випадок / 5685 щеплень;

Кіровоградська область - 174 випадки / 1466 щеплень;

Луганська область - 271 випадок / 539 щеплень;

Львівська область - 667 випадків / 3889 щеплень;

Миколаївська область - 311 випадків / 2281 щеплення;

Одеська область - 518 випадків / 2683 щеплення;

Полтавська область - 666 випадків / 5640 щеплень;

Рівненська область - 386 випадків / 1713 щеплень;

Сумська область - 429 випадків / 2435 щеплень;

Тернопільська область - 312 випадків / 1755 щеплень;

Харківська область - 1203 випадки / 6234 щеплення;

Херсонська область - 277 випадків / 2930 щеплень;

Хмельницька область - 461 випадок / 1128 щеплень;

Черкаська область - 444 випадки / 3141 щеплення;

Чернівецька область - 131 випадок / 909 щеплень;

Чернігівська область - 389 випадків / 1993 щеплення.



Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.