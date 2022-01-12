За добу в Україні 11,6 тис нових хворих на COVID

На ранок 29 квітня в Україні зареєстровано 11 627 нових випадків COVID-19, одужали - 18 442 людини.
Зокрема, захворіли 518 дітей і 259 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔸госпіталізовані - 3096 осіб;
🔸летальних випадків - 387;
🔸одужали - 18442 особи;
🔸здійснено тестувань за добу - 93 463 (в тому числі методом ПЛР - 41499, методом ІФА - 16569, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35395).
За весь час пандемії в Україні:
🔹захворіли - 2 059 465 осіб;
🔹одужали - 1 635 333 особи;
🔹летальних результатів - 43 778;
🔹проведено ПЛР-тестів - 9 377 391.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1203), Дніпропетровській областях (1021), м. Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.
70 469 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 в Україні.
Також за минулу добу:
🔸госпіталізовані - 3096 осіб;
🔸летальних випадків - 387;
🔸одужали - 18442 особи;
🔸здійснено тестувань за добу - 93 463 (в тому числі методом ПЛР - 41499, методом ІФА - 16569, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35395).
За весь час пандемії в Україні:
🔹захворіли - 2 059 465 осіб;
🔹одужали - 1 635 333 особи;
🔹летальних результатів - 43 778;
🔹проведено ПЛР-тестів - 9 377 391.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1203), Дніпропетровській областях (1021), м. Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.
70 469 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 в Україні.
629 184 особи щеплено від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 10 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
м. Київ - 940 випадків / 7736 щеплень;
Вінницька область - 276 випадків / 4015 щеплень;
Волинська область - 345 випадків / 1467 щеплень;
Дніпропетровська область - 1021 випадок / 5791 щеплення;
Донецька область - 809 випадків / 1721 щеплення;
Житомирська область - 385 випадків / 2273 щеплення;
Закарпатська область-141 випадок / 1080 щеплень;
Запорізька область - 546 випадків / 1049 щеплень;
Івано-Франківська область - 184 випадки / 916 щеплень;
Київська область - 341 випадок / 5685 щеплень;
Кіровоградська область - 174 випадки / 1466 щеплень;
Луганська область - 271 випадок / 539 щеплень;
Львівська область - 667 випадків / 3889 щеплень;
Миколаївська область - 311 випадків / 2281 щеплення;
Одеська область - 518 випадків / 2683 щеплення;
Полтавська область - 666 випадків / 5640 щеплень;
Рівненська область - 386 випадків / 1713 щеплень;
Сумська область - 429 випадків / 2435 щеплень;
Тернопільська область - 312 випадків / 1755 щеплень;
Харківська область - 1203 випадки / 6234 щеплення;
Херсонська область - 277 випадків / 2930 щеплень;
Хмельницька область - 461 випадок / 1128 щеплень;
Черкаська область - 444 випадки / 3141 щеплення;
Чернівецька область - 131 випадок / 909 щеплень;
Чернігівська область - 389 випадків / 1993 щеплення.
Вінницька область - 276 випадків / 4015 щеплень;
Волинська область - 345 випадків / 1467 щеплень;
Дніпропетровська область - 1021 випадок / 5791 щеплення;
Донецька область - 809 випадків / 1721 щеплення;
Житомирська область - 385 випадків / 2273 щеплення;
Закарпатська область-141 випадок / 1080 щеплень;
Запорізька область - 546 випадків / 1049 щеплень;
Івано-Франківська область - 184 випадки / 916 щеплень;
Київська область - 341 випадок / 5685 щеплень;
Кіровоградська область - 174 випадки / 1466 щеплень;
Луганська область - 271 випадок / 539 щеплень;
Львівська область - 667 випадків / 3889 щеплень;
Миколаївська область - 311 випадків / 2281 щеплення;
Одеська область - 518 випадків / 2683 щеплення;
Полтавська область - 666 випадків / 5640 щеплень;
Рівненська область - 386 випадків / 1713 щеплень;
Сумська область - 429 випадків / 2435 щеплень;
Тернопільська область - 312 випадків / 1755 щеплень;
Харківська область - 1203 випадки / 6234 щеплення;
Херсонська область - 277 випадків / 2930 щеплень;
Хмельницька область - 461 випадок / 1128 щеплень;
Черкаська область - 444 випадки / 3141 щеплення;
Чернівецька область - 131 випадок / 909 щеплень;
Чернігівська область - 389 випадків / 1993 щеплення.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.
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