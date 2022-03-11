За добу в світі зафіксовано 400 тисяч нових інфікованих COVID-19

10:49 16 жовтень Київ, Україна

Статистичний сайт Worldometers озвучив дані на п'ятницю, 16 жовтня. Всього в світі налічується вже більше ніж 39 млн осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19 . Тільки за останню добу заразилися більше як 399 тисяч осіб.



Так, в світі лабораторно підтверджено 39 152 818 випадків зараження COVID-19. При цьому майже 29,4 млн пацієнтів вже вилікувалися і більш ніж 1,1 млн померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 141,4.



Лідером за кількістю інфікованих залишаються США (8 216 315 випадків).

На другому місці знаходиться Індія (7 365 309).

Третьою йде Бразилія (5 170 996).



Всього в світі налічується близько 8,7 млн активних випадків коронавірусу.