За добу українці отримали понад 162 тисячі щеплень проти COVID-19

10:16 12 серпня Київ, Україна

Розуміння загрози зараження новим штамом вірусу, небажання відчути новий локдаун і дистанційку - все це підштовхує українців пройти вакцинацію. За даними, опублікованими пресслужбою МОЗ, за 11 серпня проти COVID-19 було вакциновано 162 049 осіб.

Відзначається, що одну дозу отримали 103 345 осіб, повністю імунізовані - 58 704 особи.

Протягом доби працювали 974 мобільні бригади, 2 812 пунктів щеплення, 327 центрів вакцинації.

Від початку кампанії вакцинації в Україні вже зробили 7 008 448 щеплень від коронавірусу. Всього щеплення отримали 4 427 898 осіб.

При цьому повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 580 552 особи.

Як повідомлялося раніше, в Україні за добу 10 серпня 167 673 особи вакциновані проти COVID-19.