За добу українці отримали понад 162 тисячі щеплень проти COVID-19

Розуміння загрози зараження новим штамом вірусу, небажання відчути новий локдаун і дистанційку - все це підштовхує українців пройти вакцинацію. За даними, опублікованими пресслужбою МОЗ, за 11 серпня проти COVID-19 було вакциновано 162 049 осіб.
Відзначається, що одну дозу отримали 103 345 осіб, повністю імунізовані - 58 704 особи.
Протягом доби працювали 974 мобільні бригади, 2 812 пунктів щеплення, 327 центрів вакцинації.
Від початку кампанії вакцинації в Україні вже зробили 7 008 448 щеплень від коронавірусу. Всього щеплення отримали 4 427 898 осіб.
При цьому повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 580 552 особи.
Як повідомлялося раніше, в Україні за добу 10 серпня 167 673 особи вакциновані проти COVID-19.
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