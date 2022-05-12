За добу понеділка в Україні захворіла на коронавірус 781 особа

08:34 10 серпня Київ, Україна

З приходом робочого тижня збільшилася і кількість звернень до медиків з симптомами коронавірусу. У понеділок в країні зафіксовано 781 випадок коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



За минулих 24 години було госпіталізовано 335 осіб; з хворобою впоралися 1 390 осіб.



За добу вірус забрав життя 24 українців. З початку пандемії в Україні 53 124 летальних випадки.



Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.



За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 260 232 особи, одужали - 2 92 592 особи, проведено ПЛР-тестів - 11 559 179.