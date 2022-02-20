За добу від COVID-19 прищепили понад 14 тисяч українців

10:28 25 травень Київ, Україна

В Україні триває вакцинація населення, за минулу добу було зроблено 14 056 щеплень від COVID-19 , це більш ніж в 10 разів перевищує вчорашній показник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 25 травня.



Першу дозу отримали 3 618 осіб, 10 438 - були щеплені повторно. У понеділок в країні працювали 255 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.



Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 981 970 осіб. Отримали дві дози - 86 225. Всього проведено 1 068 195 щеплень.



Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 587 732 людини.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):