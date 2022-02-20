За добу від COVID-19 прищепили понад 14 тисяч українців

В Україні триває вакцинація населення, за минулу добу було зроблено 14 056 щеплень від COVID-19, це більш ніж в 10 разів перевищує вчорашній показник.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 25 травня.
Першу дозу отримали 3 618 осіб, 10 438 - були щеплені повторно. У понеділок в країні працювали 255 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 981 970 осіб. Отримали дві дози - 86 225. Всього проведено 1 068 195 щеплень.
Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 587 732 людини.
Першу дозу отримали 3 618 осіб, 10 438 - були щеплені повторно. У понеділок в країні працювали 255 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 981 970 осіб. Отримали дві дози - 86 225. Всього проведено 1 068 195 щеплень.
Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 587 732 людини.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 202
- Вінницька область - 391
- Волинська область - 111
- Дніпропетровська область - 87
- Донецька область - 342
- Житомирська область - 118
- Закарпатська область - 139
- Запорізька область - 144
- Івано-Франківська область - 210
- Київська область - 266
- Кіровоградська область - 28
- Луганська область - 211
- Львівська область - 178
- Миколаївська область - 154
- Одеська область - 326
- Полтавська область - 41
- Рівненська область - 96
- Сумська область - 0
- Тернопільська область - 99
- Харківська область - 126
- Херсонська область - 32
- Хмельницька область - 128
- Черкаська область - 23
- Чернівецька область - 158
- Чернігівська область - 8
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