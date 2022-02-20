За добу від COVID-19 прищепили понад 14 тисяч українців

10:28 25 травень Київ, Україна

В Україні триває вакцинація населення, за минулу добу було зроблено 14 056 щеплень від COVID-19, це більш ніж в 10 разів перевищує вчорашній показник.
 
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 25 травня.

Першу дозу отримали 3 618 осіб, 10 438 - були щеплені повторно. У понеділок в країні працювали 255 мобільних бригад і 343 пункти вакцинації.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 981 970 осіб. Отримали дві дози - 86 225. Всього проведено 1 068 195 щеплень.

Станом на 25 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 587 732 людини.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
  • Київ - 202
  • Вінницька область - 391
  • Волинська область - 111
  • Дніпропетровська область - 87
  • Донецька область - 342
  • Житомирська область - 118
  • Закарпатська область - 139
  • Запорізька область - 144
  • Івано-Франківська область - 210
  • Київська область - 266
  • Кіровоградська область - 28
  • Луганська область - 211
  • Львівська область - 178
  • Миколаївська область - 154
  • Одеська область - 326
  • Полтавська область - 41
  • Рівненська область - 96
  • Сумська область - 0
  • Тернопільська область - 99
  • Харківська область - 126
  • Херсонська область - 32
  • Хмельницька область - 128
  • Черкаська область - 23
  • Чернівецька область - 158
  • Чернігівська область - 8