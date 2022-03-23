ЗСУ: зафіксовано 189 нових випадків Covid-19

19:05 30 жовтня Київ, Україна

За минулу добу в Збройних Силах України Covid-19 підтвердили у 189 осіб, хворіють 1 558 військовослужбовців.

Про це повідомили в командуванні Медичних сил ЗСУ в п'ятницю, 30 жовтня.



За час пандемії коронавірусу в ЗСУ одужали 3947 осіб, летальних випадків - 15. На ізоляції (в тому числі самоізоляції), знаходиться 331 особа.



В установах охорони здоров'я перебуває 32 людини. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 156 військовослужбовців.