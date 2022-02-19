За минулу добу в Україні виявили 3130 нових випадків коронавірусу

10:09 27 вересень Київ, Україна

Друга хвиля пандемії коронавірусу продовжує накривати Україну. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в країні було виявлено 3130 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Загальна кількість заражених коронавірусом з початку пандемії в Україні становить 198 634.

При цьому одужали вже 87 882 українці (напередодні - 1009), а померли 3959 осіб (напередодні - 56).

Статистика коронавірусу по регіонах:

Вінницька обл - 5900 (+116)

Волинська обл - 7632 (+132)

Дніпропетровська обл - 5285 (+167)

Донецька обл - 3016 (+52)

Житомирська обл - 5656 (125)

Закарпатська обл - 9632 (+52)

Запорізька обл - 3663 (+95)

Івано-Франківська обл - 13335 (+123)

Кіровоградська обл - 1 074 (+5)

Київ - 21815 (+323)

Київська обл - 8714 (+143)

Львівська обл - 19784 (+148)

Луганська обл - 974 (+36)

Миколаївська обл - 2980 (+105)

Одеська обл - 12876 (+142)

Полтавська обл - 1910 (+66)

Рівненська обл - 12032 (+104)

Сумська обл - 3672 (+123)

Тернопільська обл - 12986 (+123)

Харківська обл - 17364 (+494)

Херсонська обл - 1049 (+49)

Хмельницька обл - 5622 (+91)

Чернівецька обл - 14009 (+107)

Черкаська обл - 3694 (+124)

Чернігівська обл - 3960 (85)

Напередодні повідомлялося про черговий антирекорд по коронавірусу в Україні. Тоді в Україні виявили 3 833 нових хворих.