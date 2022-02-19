За минулу добу в Україні виявили 3130 нових випадків коронавірусу

Друга хвиля пандемії коронавірусу продовжує накривати Україну. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в країні було виявлено 3130 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Загальна кількість заражених коронавірусом з початку пандемії в Україні становить 198 634.

При цьому одужали вже 87 882 українці (напередодні - 1009), а померли 3959 осіб (напередодні - 56).

Статистика коронавірусу по регіонах: Вінницька обл - 5900 (+116) Волинська обл - 7632 (+132) Дніпропетровська обл - 5285 (+167) Донецька обл - 3016 (+52) Житомирська обл - 5656 (125) Закарпатська обл - 9632 (+52) Запорізька обл - 3663 (+95) Івано-Франківська обл - 13335 (+123) Кіровоградська обл - 1 074 (+5) Київ - 21815 (+323) Київська обл - 8714 (+143) Львівська обл - 19784 (+148) Луганська обл - 974 (+36) Миколаївська обл - 2980 (+105) Одеська обл - 12876 (+142) Полтавська обл - 1910 (+66) Рівненська обл - 12032 (+104) Сумська обл - 3672 (+123) Тернопільська обл - 12986 (+123) Харківська обл - 17364 (+494) Херсонська обл - 1049 (+49) Хмельницька обл - 5622 (+91) Чернівецька обл - 14009 (+107) Черкаська обл - 3694 (+124) Чернігівська обл - 3960 (85)

Напередодні повідомлялося про черговий антирекорд по коронавірусу в Україні. Тоді в Україні виявили 3 833 нових хворих.