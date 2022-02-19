За минулу добу в Україні виявили 3130 нових випадків коронавірусу

Друга хвиля пандемії коронавірусу продовжує накривати Україну. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в країні було виявлено 3130 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Загальна кількість заражених коронавірусом з початку пандемії в Україні становить 198 634.
При цьому одужали вже 87 882 українці (напередодні - 1009), а померли 3959 осіб (напередодні - 56).
Статистика коронавірусу по регіонах:
Вінницька обл - 5900 (+116)
Волинська обл - 7632 (+132)
Дніпропетровська обл - 5285 (+167)
Донецька обл - 3016 (+52)
Житомирська обл - 5656 (125)
Закарпатська обл - 9632 (+52)
Запорізька обл - 3663 (+95)
Івано-Франківська обл - 13335 (+123)
Кіровоградська обл - 1 074 (+5)
Київ - 21815 (+323)
Київська обл - 8714 (+143)
Львівська обл - 19784 (+148)
Луганська обл - 974 (+36)
Миколаївська обл - 2980 (+105)
Одеська обл - 12876 (+142)
Полтавська обл - 1910 (+66)
Рівненська обл - 12032 (+104)
Сумська обл - 3672 (+123)
Тернопільська обл - 12986 (+123)
Харківська обл - 17364 (+494)
Херсонська обл - 1049 (+49)
Хмельницька обл - 5622 (+91)
Чернівецька обл - 14009 (+107)
Черкаська обл - 3694 (+124)
Чернігівська обл - 3960 (85)
Напередодні повідомлялося про черговий антирекорд по коронавірусу в Україні. Тоді в Україні виявили 3 833 нових хворих.
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