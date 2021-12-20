За минулу добу в Україні вакциновані 18 561 особа

На допомогу до мобільних бригад з імунізації підключилися пункти щеплення, спільними зусиллями за минулу добу вони вакцинували першою дозою ковід-вакцини 18 561 людину.
Про це в четвер, 25 березня, повідомляє Центр громадського здоров'я.
Відзначається, що з початку кампанії, яка стартувала 24 лютого, вакцинували першою дозою 155 586 осіб.
Кількість щеплень, зроблених в регіонах за останню добу:
м. Київ - 1750 щеплень;
Вінницька область - 1160 щеплень;
Волинська область - 270 щеплень;
Дніпропетровська область - 1610 щеплень;
Донецька область - 340 щеплень;
Житомирська область - 730 щеплень;
Закарпатська область - 490 щеплень;
Запорізька область - 620 щеплень;
Івано-Франківська область - 784 щеплення;
Київська область - 1290 щеплень;
Кіровоградська область - 380 щеплень;
Луганська область - 280 щеплень;
Львівська область - 1030 щеплень;
Миколаївська область - 690 щеплень;
Одеська область - 470 щеплень;
Полтавська область - 840 щеплень;
Рівненська область - 550 щеплень;
Сумська область - 907 щеплень;
Тернопільська область - 870 щеплень;
Харківська область - 350 щеплень;
Херсонська область - 1000 щеплень;
Хмельницька область - 250 щеплень;
Черкаська область - 1000 щеплень;
Чернівецька область - 320 щеплень;
Чернігівська область - 580 щеплень.
Відзначається, що з початку кампанії, яка стартувала 24 лютого, вакцинували першою дозою 155 586 осіб.
Кількість щеплень, зроблених в регіонах за останню добу:
м. Київ - 1750 щеплень;
Вінницька область - 1160 щеплень;
Волинська область - 270 щеплень;
Дніпропетровська область - 1610 щеплень;
Донецька область - 340 щеплень;
Житомирська область - 730 щеплень;
Закарпатська область - 490 щеплень;
Запорізька область - 620 щеплень;
Івано-Франківська область - 784 щеплення;
Київська область - 1290 щеплень;
Кіровоградська область - 380 щеплень;
Луганська область - 280 щеплень;
Львівська область - 1030 щеплень;
Миколаївська область - 690 щеплень;
Одеська область - 470 щеплень;
Полтавська область - 840 щеплень;
Рівненська область - 550 щеплень;
Сумська область - 907 щеплень;
Тернопільська область - 870 щеплень;
Харківська область - 350 щеплень;
Херсонська область - 1000 щеплень;
Хмельницька область - 250 щеплень;
Черкаська область - 1000 щеплень;
Чернівецька область - 320 щеплень;
Чернігівська область - 580 щеплень.
Вакцинація проводилася 183 мобільними бригадами з імунізації і 457 пунктами щеплення.
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