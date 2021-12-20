За минулу добу в Україні вакциновані 18 561 особа

09:58 25 березень Київ, Україна

На допомогу до мобільних бригад з імунізації підключилися пункти щеплення, спільними зусиллями за минулу добу вони вакцинували першою дозою ковід-вакцини 18 561 людину.

Про це в четвер, 25 березня, повідомляє Центр громадського здоров'я.



Відзначається, що з початку кампанії, яка стартувала 24 лютого, вакцинували першою дозою 155 586 осіб.



Кількість щеплень, зроблених в регіонах за останню добу:



м. Київ - 1750 щеплень;

Вінницька область - 1160 щеплень;

Волинська область - 270 щеплень;

Дніпропетровська область - 1610 щеплень;

Донецька область - 340 щеплень;

Житомирська область - 730 щеплень;

Закарпатська область - 490 щеплень;

Запорізька область - 620 щеплень;

Івано-Франківська область - 784 щеплення;

Київська область - 1290 щеплень;

Кіровоградська область - 380 щеплень;

Луганська область - 280 щеплень;

Львівська область - 1030 щеплень;

Миколаївська область - 690 щеплень;

Одеська область - 470 щеплень;

Полтавська область - 840 щеплень;

Рівненська область - 550 щеплень;

Сумська область - 907 щеплень;

Тернопільська область - 870 щеплень;

Харківська область - 350 щеплень;

Херсонська область - 1000 щеплень;

Хмельницька область - 250 щеплень;

Черкаська область - 1000 щеплень;

Чернівецька область - 320 щеплень;

Чернігівська область - 580 щеплень.



Вакцинація проводилася 183 мобільними бригадами з імунізації і 457 пунктами щеплення.