За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 27 осіб

За минулий понеділок в Україні від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 27 осіб, змогли побороти вірус - 515. Всього за добу інфікувалася 681 особа.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 27 липня.
Зокрема, захворіли 37 дітей і 5 медпрацівників.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізовані - 266 осіб;
▪️летальних випадків - 27;
▪️одужали - 515 осіб;
▪️зроблено тестувань за добу - 44739 (зокрема, методом ПЛР - 22330, методом ІФА - 8918), дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13491.
За весь час пандемії в Україні:
🔺захворіли - 2249344 особи;
🔺одужали - 2184880 осіб;
🔺летальних випадків - 52876;
🔺проведено ПЛР-тестів - 11301274.
Випадків/вакцинацій (2 доза):
Київ - 188/6920
Вінницька обл - 9/3401
Волинська обл - 0/802
Дніпропетровська обл - 38/5055
Донецька обл - 57/1938
Житомирська обл - 8/1228
Закарпатська обл - 4/745
Запорізька обл - 34/1752
Івано-Франківська обл - 6/1233
Київська обл - 5/3335
Кіровоградська обл - 1/702
Луганська обл - 41/871
Львівська обл - 25/1965
Миколаївська обл - 22/2338
Одеська обл - 68/2202
Полтавська обл - 14/952
Рівненська обл - 7/1318
Сумська обл - 16/1086
Тернопільська обл - 0/1107
Харківська обл - 42/2860
Херсонська обл - 34/916
Хмельницька обл - 23/1517
Черкаська обл - 16/1710
Чернівецька обл-9/916
Чернігівська обл - 14/1175
Зокрема, захворіли 37 дітей і 5 медпрацівників.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізовані - 266 осіб;
▪️летальних випадків - 27;
▪️одужали - 515 осіб;
▪️зроблено тестувань за добу - 44739 (зокрема, методом ПЛР - 22330, методом ІФА - 8918), дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13491.
За весь час пандемії в Україні:
🔺захворіли - 2249344 особи;
🔺одужали - 2184880 осіб;
🔺летальних випадків - 52876;
🔺проведено ПЛР-тестів - 11301274.
Випадків/вакцинацій (2 доза):
Київ - 188/6920
Вінницька обл - 9/3401
Волинська обл - 0/802
Дніпропетровська обл - 38/5055
Донецька обл - 57/1938
Житомирська обл - 8/1228
Закарпатська обл - 4/745
Запорізька обл - 34/1752
Івано-Франківська обл - 6/1233
Київська обл - 5/3335
Кіровоградська обл - 1/702
Луганська обл - 41/871
Львівська обл - 25/1965
Миколаївська обл - 22/2338
Одеська обл - 68/2202
Полтавська обл - 14/952
Рівненська обл - 7/1318
Сумська обл - 16/1086
Тернопільська обл - 0/1107
Харківська обл - 42/2860
Херсонська обл - 34/916
Хмельницька обл - 23/1517
Черкаська обл - 16/1710
Чернівецька обл-9/916
Чернігівська обл - 14/1175
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