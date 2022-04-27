За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 27 осіб

08:53 27 липня Київ, Україна

За минулий понеділок в Україні від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 27 осіб, змогли побороти вірус - 515. Всього за добу інфікувалася 681 особа.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 27 липня.



Зокрема, захворіли 37 дітей і 5 медпрацівників.



Також за минулу добу:



▪️госпіталізовані - 266 осіб;

▪️летальних випадків - 27;

▪️одужали - 515 осіб;

▪️зроблено тестувань за добу - 44739 (зокрема, методом ПЛР - 22330, методом ІФА - 8918), дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13491.



За весь час пандемії в Україні:



🔺захворіли - 2249344 особи;

🔺одужали - 2184880 осіб;

🔺летальних випадків - 52876;

🔺проведено ПЛР-тестів - 11301274.



Випадків/вакцинацій (2 доза):



Київ - 188/6920

Вінницька обл - 9/3401

Волинська обл - 0/802

Дніпропетровська обл - 38/5055

Донецька обл - 57/1938

Житомирська обл - 8/1228

Закарпатська обл - 4/745

Запорізька обл - 34/1752

Івано-Франківська обл - 6/1233

Київська обл - 5/3335

Кіровоградська обл - 1/702

Луганська обл - 41/871

Львівська обл - 25/1965

Миколаївська обл - 22/2338

Одеська обл - 68/2202

Полтавська обл - 14/952

Рівненська обл - 7/1318

Сумська обл - 16/1086

Тернопільська обл - 0/1107

Харківська обл - 42/2860

Херсонська обл - 34/916

Хмельницька обл - 23/1517

Черкаська обл - 16/1710

Чернівецька обл-9/916

Чернігівська обл - 14/1175