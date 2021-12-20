За минулу добу в Києві подолали вірус понад 2,5 тис. осіб

08:50 02 грудень Київ, Україна

За добу 1 грудня у Києві коронавірус підтверджено у 1418 осіб. Це на 174 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 30 листопада було зафіксовано 1592 випадки Covid-19). Всього з початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 301 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



З початку епідемії у Києві від коронавірусу:



одужали понад 259 тис. осіб (за добу 1 грудня – 2558)

померло понад 7,5 тис. осіб (за добу – 27)



У Київській області з початку епідемії зафіксовано понад 174 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 640 хворих.



З початку епідемії у Київській області:



одужали від коронавірусу понад 151 тис. осіб (за добу 1 грудня – 938)

померло 4,2 тис. осіб (за добу – 36).



1 грудня в Україні медики зафіксували майже 13 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,4 млн випадків Covid-19.