За минулу неділю в країні зафіксували 6 506 нових випадків COVID

Після вихідних в Україні зменшилася кількість зареєстрованих хворих, на ранок 19 квітня відомо про 6 506 нових випадків інфікування.
Про це в понеділок, 19 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Відзначається, що найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
Так, за добу:
Відзначається, що найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
Так, за добу:
- госпіталізували 2387 осіб;
- померли 214 осіб;
- одужали 5598 осіб;
- зробили 27 488 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР - 15 811, методом ІФА - 4037, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV - 27 640).
За весь час пандемії коронавірусу в Україні:
захворіли 1 953 016 осіб;
одужали 1 487 677 осіб;
померли 40 000 осіб;
зробили 8 958 482 ПЛР-тестів.
захворіли 1 953 016 осіб;
одужали 1 487 677 осіб;
померли 40 000 осіб;
зробили 8 958 482 ПЛР-тестів.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 447 випадків;
Вінницька область - 122 випадки;
Волинська область - 214 випадків;
Дніпропетровська область - 761 випадок;
Донецька область - 377 випадків;
Житомирська область - 267 випадків;
Закарпатська область - 48 випадків;
Запорізька область - 90 випадків;
Івано-Франківська область - 48 випадків;
Київська область - 428 випадків;
Кіровоградська область - 164 випадки;
Луганська область - 47 випадків;
Львівська область - 490 випадків;
Миколаївська область - 461 випадок;
Одеська область - 372 випадки;
Полтавська область - 164 випадки;
Рівненська область - 150 випадків;
Сумська область - 205 випадків;
Тернопільська область - 219 випадків;
Харківська область - 622 випадки;
Херсонська область - 103 випадки;
Хмельницька область - 100 випадків;
Черкаська область - 273 випадки;
Чернівецька область - 139 випадків;
Чернігівська область - 195 випадків.
м. Київ - 447 випадків;
Вінницька область - 122 випадки;
Волинська область - 214 випадків;
Дніпропетровська область - 761 випадок;
Донецька область - 377 випадків;
Житомирська область - 267 випадків;
Закарпатська область - 48 випадків;
Запорізька область - 90 випадків;
Івано-Франківська область - 48 випадків;
Київська область - 428 випадків;
Кіровоградська область - 164 випадки;
Луганська область - 47 випадків;
Львівська область - 490 випадків;
Миколаївська область - 461 випадок;
Одеська область - 372 випадки;
Полтавська область - 164 випадки;
Рівненська область - 150 випадків;
Сумська область - 205 випадків;
Тернопільська область - 219 випадків;
Харківська область - 622 випадки;
Херсонська область - 103 випадки;
Хмельницька область - 100 випадків;
Черкаська область - 273 випадки;
Чернівецька область - 139 випадків;
Чернігівська область - 195 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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