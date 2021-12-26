За минулу неділю в країні зафіксували 6 506 нових випадків COVID

08:50 19 квітень Київ, Україна

Після вихідних в Україні зменшилася кількість зареєстрованих хворих, на ранок 19 квітня відомо про 6 506 нових випадків інфікування.

Про це в понеділок, 19 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Відзначається, що найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).



Так, за добу:

госпіталізували 2387 осіб;

померли 214 осіб;

одужали 5598 осіб;

зробили 27 488 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР - 15 811, методом ІФА - 4037, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV - 27 640).

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:



захворіли 1 953 016 осіб;

одужали 1 487 677 осіб;

померли 40 000 осіб;

зробили 8 958 482 ПЛР-тестів.

Кількість захворювань в регіонах на добу:



м. Київ - 447 випадків;

Вінницька область - 122 випадки;

Волинська область - 214 випадків;

Дніпропетровська область - 761 випадок;

Донецька область - 377 випадків;

Житомирська область - 267 випадків;

Закарпатська область - 48 випадків;

Запорізька область - 90 випадків;

Івано-Франківська область - 48 випадків;

Київська область - 428 випадків;

Кіровоградська область - 164 випадки;

Луганська область - 47 випадків;

Львівська область - 490 випадків;

Миколаївська область - 461 випадок;

Одеська область - 372 випадки;

Полтавська область - 164 випадки;

Рівненська область - 150 випадків;

Сумська область - 205 випадків;

Тернопільська область - 219 випадків;

Харківська область - 622 випадки;

Херсонська область - 103 випадки;

Хмельницька область - 100 випадків;

Черкаська область - 273 випадки;

Чернівецька область - 139 випадків;

Чернігівська область - 195 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.