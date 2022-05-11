За останню добу в Україні видужали 13 903 особи

13371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 грудня 2020. Зокрема, захворіли 652 дитини і 580 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу госпіталізовано - 2 993 особи; летальних випадків - 266; видужали 13 903 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
За 24 години було проведено 67 142 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 41 279, методом ІФА - 25 863.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок четверга склала 858 714 осіб, 14 470 осіб - померли від COVID-19, одужали - 465 021 особа. Активними хворими залишаються 393 693 пацієнти.
Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:
Вінницька - 19206 (+218)
Волинська - 27194 (+362)
Дніпропетровська - 46891 (+835)
Донецька - 27678 (+634)
Житомирська - 32 987 (+489)
Закарпатська - 25 344 (+315)
Запорізька - 39 758 (+1 060)
Івано-Франківська - 40007 (+277)
Київ - 86437 (+1 899)
Київська - 46211 (+714)
Кіровоградська - 6744 (220)
Луганська - 7436 (+161)
Львівська - 51915 (+540)
Миколаївська - 22621 (+494)
Одеська - 54 840 (+717)
Полтавська - 27772 (+550)
Рівненська - 35034 (+456)
Сумська - 34611 (+385)
Тернопільська - 30462 (+259)
Харківська - 60992 (+719)
Херсонська - 13039 (+213)
Хмельницька - 33426 (+466)
Черкаська - 29 449 (+721)
Чернівецька - 36 044 (+218)
Чернігівська - 22 616 (+449)
Також за минулу добу госпіталізовано - 2 993 особи; летальних випадків - 266; видужали 13 903 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
За 24 години було проведено 67 142 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 41 279, методом ІФА - 25 863.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок четверга склала 858 714 осіб, 14 470 осіб - померли від COVID-19, одужали - 465 021 особа. Активними хворими залишаються 393 693 пацієнти.
Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:
Вінницька - 19206 (+218)
Волинська - 27194 (+362)
Дніпропетровська - 46891 (+835)
Донецька - 27678 (+634)
Житомирська - 32 987 (+489)
Закарпатська - 25 344 (+315)
Запорізька - 39 758 (+1 060)
Івано-Франківська - 40007 (+277)
Київ - 86437 (+1 899)
Київська - 46211 (+714)
Кіровоградська - 6744 (220)
Луганська - 7436 (+161)
Львівська - 51915 (+540)
Миколаївська - 22621 (+494)
Одеська - 54 840 (+717)
Полтавська - 27772 (+550)
Рівненська - 35034 (+456)
Сумська - 34611 (+385)
Тернопільська - 30462 (+259)
Харківська - 60992 (+719)
Херсонська - 13039 (+213)
Хмельницька - 33426 (+466)
Черкаська - 29 449 (+721)
Чернівецька - 36 044 (+218)
Чернігівська - 22 616 (+449)
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