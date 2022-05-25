За останню добу в Україні одужали 15 372 українці, заразилися 10136

09:42 23 грудня Київ, Україна

Згідно з даними МОЗ на ранок 23 грудня, в Україні діагностували 10136 нових випадків коронавірусу, вдалося впоратися з вірусом 15 372 українцям.



При цьому одужали 615660 українців (напередодні - 15 372), а померли - 17172 особи (напередодні - 275).



Статистика коронавірусу по регіонах:



Київ - 103663 (+1 381)

Вінницька - 21259 (+114)

Волинська - 31490 (+352)

Дніпропетровська - 54625 (+478)

Донецька - 33102 (+342)

Житомирська - 36 975 (+165)

Закарпатська - 27 391 (+88)

Запорізька - 49341 (+887)

Івано-Франківська - 42300 (+210)

Київська - 54831 (+809)

Кіровоградська - 7949 (+88)

Луганська - 9181 (+187)

Львівська - 57906 (+505)

Миколаївська - 27970 (+491)

Одеська - 66 295 (+792)

Полтавська - 32945 (+439)

Рівненська - 39251 (+331)

Сумська - 38501 (+180)

Тернопільська - 32738 (+159)

Харківська - 66243 (+591)

Херсонська - 16162 (+189)

Хмельницька - 37142 (+302)

Черкаська - 35 938 (+525)

Чернівецька - 38 721 (+166)

Чернігівська - 27 723 (+365)