За останню добу в Україні одужали 15 372 українці, заразилися 10136

Згідно з даними МОЗ на ранок 23 грудня, в Україні діагностували 10136 нових випадків коронавірусу, вдалося впоратися з вірусом 15 372 українцям.
При цьому одужали 615660 українців (напередодні - 15 372), а померли - 17172 особи (напередодні - 275).
Статистика коронавірусу по регіонах:
Київ - 103663 (+1 381)
Вінницька - 21259 (+114)
Волинська - 31490 (+352)
Дніпропетровська - 54625 (+478)
Донецька - 33102 (+342)
Житомирська - 36 975 (+165)
Закарпатська - 27 391 (+88)
Запорізька - 49341 (+887)
Івано-Франківська - 42300 (+210)
Київська - 54831 (+809)
Кіровоградська - 7949 (+88)
Луганська - 9181 (+187)
Львівська - 57906 (+505)
Миколаївська - 27970 (+491)
Одеська - 66 295 (+792)
Полтавська - 32945 (+439)
Рівненська - 39251 (+331)
Сумська - 38501 (+180)
Тернопільська - 32738 (+159)
Харківська - 66243 (+591)
Херсонська - 16162 (+189)
Хмельницька - 37142 (+302)
Черкаська - 35 938 (+525)
Чернівецька - 38 721 (+166)
Чернігівська - 27 723 (+365)
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі