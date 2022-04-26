За останню добу в світі померли майже 11 тис. осіб

Згідно з даними статистичного центру Worldometers, на ранок 27 листопада в світі зареєстрували 541 433 нових випадки COVID-19, померли від пандемії - 10 962 людини.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 61 309 218 випадків інфікування, з них 541 433 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 437 845 осіб, з них 10 962 за минулу добу.
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн.
Побороли хворобу і вилікувалися 42,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою знаходяться Італія, РФ, Німеччина, Великобританія і Польща.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 61 309 218 випадків інфікування, з них 541 433 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 437 845 осіб, з них 10 962 за минулу добу.
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 437 тис. осіб, кількість хворих перевищила 61,3 млн.
Побороли хворобу і вилікувалися 42,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою знаходяться Італія, РФ, Німеччина, Великобританія і Польща.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі