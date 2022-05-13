За останню добу в світі від коронавірусу померли 12 669 осіб

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, з початку пандемії в світі померли 1 588 444 особи, впоратися з вірусом і його ускладненнями змогли 49,1 млн осіб.
На ранок 11 грудня в світі зафіксовано 70 720 814 випадків інфікування, з них 678 686 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 588 444 особи, з них 12 669 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 49,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 11-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Німеччина, Росія, Великобританія, Італія, Франція та Польща.
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