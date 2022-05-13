За останню добу в світі від коронавірусу померли 12 669 осіб

08:52 11 грудня Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , з початку пандемії в світі померли 1 588 444 особи, впоратися з вірусом і його ускладненнями змогли 49,1 млн осіб.

На ранок 11 грудня в світі зафіксовано 70 720 814 випадків інфікування, з них 678 686 тільки за минулу добу.