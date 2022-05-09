За останню добу в світі коронавірус побороли 47 млн осіб

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, Україна займає 17 місце в світовій таблиці щоденного приросту захворюваності на COVID-19.
У світі зафіксовано 67 939 559 випадків інфікування, з них 527 671 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 550 272 особи, з них 8 110 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 47 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 11-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Великобританія і Німеччина.
У світі зафіксовано 67 939 559 випадків інфікування, з них 527 671 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 550 272 особи, з них 8 110 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 47 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 11-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Великобританія і Німеччина.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі