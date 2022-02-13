За період пандемії на коронавірус перехворіли понад 4,5 млн українців

11:59 13 лютий Київ, Україна

Як заявило напередодні МОЗ, Україна вийшла на пік COVID-хвилі. Про це свідчить низька кількість госпіталізацій за високої захворюваності. Залишається тепер очікувати на спад інфікування.

Про такий спад можуть говорити дані про зниження захворюваності протягом трьох днів.. Так, за інформацією МОЗ, за суботу в Україні зафіксували 24 518 нових випадків захворювання коронавірусом СOVID-19. Це суттєво менше за показник за п'ятницю. Показник знижується третій день поспіль.

Серед нових хворих дітей – 1 961, медпрацівників – 329. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 935 осіб, летальні наслідки – 140, видужали – 8 288 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (2405), Харківській області (2046) та Одеській області (1979).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 525 700 осіб, одужало – 3 779 057, смерті – 102 808.

Число нових випадків COVID-19 у регіонах України: