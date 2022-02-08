За відсутність щеплення відсторонили від роботи понад 4,5 тисячі комунальників

З того часу, як набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, що розширює перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій COVID-вакцинації, за відсутність щеплення тимчасово усунули без збереження заробітної плати 7531 особу.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
З 31 січня, згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації, додали працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності, а також комунальних підприємств, установ та організацій.
Найбільше, за словами Кузіна, усунули працівників комунальних установ, а саме 4578 осіб. Відсторонених представників органів місцевого самоврядування нарахували 817. Не вакцинувався і 1001 співробітник господарського персоналу та 154 – адміністративного персоналу.
Щеплення не отримали також 2136 працівників закладів охорони здоров'я, з яких було відсторонено 216 лікарів та 765 медичних сестер. Головний санітарний лікар запевнив, що тимчасові кадрові зміни не призведуть до колапсу у медичній системі, бо із загальної кількості працівників було усунуто лише 0,2%.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
З 31 січня, згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації, додали працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної власності, а також комунальних підприємств, установ та організацій.
Найбільше, за словами Кузіна, усунули працівників комунальних установ, а саме 4578 осіб. Відсторонених представників органів місцевого самоврядування нарахували 817. Не вакцинувався і 1001 співробітник господарського персоналу та 154 – адміністративного персоналу.
Щеплення не отримали також 2136 працівників закладів охорони здоров'я, з яких було відсторонено 216 лікарів та 765 медичних сестер. Головний санітарний лікар запевнив, що тимчасові кадрові зміни не призведуть до колапсу у медичній системі, бо із загальної кількості працівників було усунуто лише 0,2%.
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