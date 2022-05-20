За один день в Україні вакцинувалися майже 124 тисячі осіб

09:37 17 серпня Київ, Україна

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, за 16 серпня в Україні були вакциновані від коронавірусу 123637 осіб. З них першу дозу отримали 70405 осіб, а 53232 людини вже повністю імунізовані.

Протягом доби працювали 804 мобільні бригади, 2755 пунктів щеплення, 324 центри вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4793100 осіб, з них отримали одну дозу - 4793098 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2791305 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7584403 щеплення.

У МОЗ підкреслили, що вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від COVID-19.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ назвали терміни спалаху COVID-19 в Україні. Україна має всі можливості, щоб не допустити спалаху, - зокрема, вакцинація, підкреслили в МОЗ.