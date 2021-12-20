За листопад у ЗСУ від коронавірусу померло 10 осіб

15:34 30 листопад Київ, Україна

У листопаді у Збройних силах України зафіксували 3118 нових випадків коронавірусної хвороби, йдеться у зведенні Командування медичних сил ЗСУ з 1 по 30 листопада.

Для порівняння: у жовтні було зареєстровано 3649 нових випадків "ковіду".

Однак якщо у жовтні від наслідків коронавірусу померли 2 армійці, то у листопаді – 10 летальних випадків (з урахуванням і військовослужбовців, і цивільних працівників ЗСУ).

Командування медсил припинило інформувати про кількість померлих по днях, але таку статистику можна вивести із загальної кількості смертей в армії з початку епідемії: станом на 31 жовтня – 97, станом на 30 листопада – 107.

За цими даними, станом на ранок останнього дня листопада у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 , викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 1468 осіб.

Протягом місяця кількість активних випадків сягала 2568 (5 листопада). Починався листопад із 2362 зареєстрованих хворих в армії.

Минулої доби було зареєстровано 107 нових випадків захворювання. Найбільша добова кількість нових хворих – 248 (1 листопада).

Одужали за час епідемії загалом уже 31 432 особи.

З початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 237 085 осіб отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовано (отримало дози) – 221 750 осіб.

Якщо взяти загальну чисельність ЗСУ за 261 тисячу осіб, то повністю імунізовано – майже 85%, взагалі не вакциновано – близько 6%.