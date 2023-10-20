За тиждень зафіксовано 34 смерті від COVID-19 - МОЗ

18:59 20 жовтня Київ, Україна

За останній тиждень в Україні зареєстровано зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 на 20%.



За даними Міністерства охорони здоров'я, з 9 по 15 жовтня у країні зафіксували 143 300 випадків цих захворювань.



Протягом цього тижня було зареєстровано 34 смертні випадки внаслідок COVID-19 серед людей віком від 35 років. Смерті, спричинені грипом, не були зафіксовані.



Відомство зазначає, що це збільшення захворюваності є характерним для осінньо-зимового періоду та характеризується зростанням випадків ГРВІ та грипу.



Найбільша кількість хворих зафіксована у Київській, Рівненській та Житомирській областях, у той час, як найменша кількість випадків захворювання зареєстрована у Запорізькій та Херсонській областях.



На цей момент у лікарнях перебуває 3 330 осіб з діагнозом ГРВІ, грип та COVID-19. Серед пацієнтів, які потребують госпіталізації, 57% становлять діти віком до 17 років.



Також варто зазначити, що на Івано-Франківщині виявлено грип штаму А, тоді як у Чернівецькій області циркулює грип типу В.