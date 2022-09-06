За тиждень в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових випадків COVID-19

За тиждень в Україні зафіксували 16 155 нових випадків COVID-19: госпіталізували – 3 868 осіб; летальних наслідків – 44; одужали – 7964 особи.
Про це повідомляють у МОЗ.
За останні сім днів отримали щеплення 50 055 осіб: 30,8% зробили першу дозу, 8,2% – другу дозу. 57,6% вкололи перший бустер, а 3,4% – другу бустерну дозу.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 5 072 533 особи;
- одужали – 4 935 472 особи;
- летальних наслідків - 108 885.
З початку кампанії вакцинації прищепили 16 038 746 осіб, з них дві дози отримали 1 529 5160 осіб, першу бустерну дозу – 2009 824 особи, другу бустерну дозу – 16 795 осіб.
Водночас близько 744 тисяч українців не отримали другу бустерну дозу, а близько 13,3 мільйона – першу.
Список пунктів та центрів, де роблять щеплення проти коронавірусу, можна знайти за посиланням.
Про зростання захворюваності на COVID-19 у Києві повідомляли ще наприкінці липня. Також у Європі спостерігають приріст захворюваності на 20%, що більше за прогнози експертів. Це може бути початком осінньої хвилі коронавірусу.
В Україні дозволили другу бустерну дозу вакцини від COVID-19 для людей віком від 60 років та повнолітніх, які мають хронічні хвороби. Другий бустер також рекомендують людям з інвалідністю, ослабленим імунітетом та наявністю станів, що підвищують тяжкий перебіг коронавірусу.
Другий бустер вакцини COVID-19 для всіх українців може бути рекомендований до середини вересня, повідомив головний санлікар Ігор Кузін.
Водночас близько 744 тисяч українців не отримали другу бустерну дозу, а близько 13,3 мільйона – першу.
Список пунктів та центрів, де роблять щеплення проти коронавірусу, можна знайти за посиланням.
Про зростання захворюваності на COVID-19 у Києві повідомляли ще наприкінці липня. Також у Європі спостерігають приріст захворюваності на 20%, що більше за прогнози експертів. Це може бути початком осінньої хвилі коронавірусу.
В Україні дозволили другу бустерну дозу вакцини від COVID-19 для людей віком від 60 років та повнолітніх, які мають хронічні хвороби. Другий бустер також рекомендують людям з інвалідністю, ослабленим імунітетом та наявністю станів, що підвищують тяжкий перебіг коронавірусу.
Другий бустер вакцини COVID-19 для всіх українців може бути рекомендований до середини вересня, повідомив головний санлікар Ігор Кузін.
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