За тиждень в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових випадків COVID-19

13:52 06 вересня Київ, Україна

За тиждень в Україні зафіксували 16 155 нових випадків COVID-19: госпіталізували – 3 868 осіб; летальних наслідків – 44; одужали – 7964 особи.

Про це повідомляють у МОЗ.





За останні сім днів отримали щеплення 50 055 осіб: 30,8% зробили першу дозу, 8,2% – другу дозу. 57,6% вкололи перший бустер, а 3,4% – другу бустерну дозу.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 5 072 533 особи;

одужали – 4 935 472 особи;

летальних наслідків - 108 885.