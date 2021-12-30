За тиждень у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом

17:04 30 грудень Київ, Україна

За тиждень із 23 по 29 грудня у світі зафіксували 7,3 мільйона нових випадків зараження коронавірусною хворобою. Це є найвищим показником захворюваності на COVID-19 з того часу, як ВООЗ оголосила про початок пандемії коронавірусної хвороби в березні 2020 року.

Більшість нових інфікувань фіксується у Європі, США та Канаді. Низка держав посилюють заходи боротьби з пандемією.

У Франції було виявлено понад 200 тисяч нових випадків COVID-19 за добу, що є рекордним показником. Через зростання захворюваності в Парижі запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці для всіх громадян старше 11 років. Суворий карантин у період Різдва та Нового року запроваджується в Нідерландах, а Австрія та Чорногорія посилили правила в'їзду.



У Великобританії зафіксували найвищі показники госпіталізації з березня цього року, проте уряд відмовився від суворіших обмежень на свята. Італія через зростання захворюваності посилює обмеження для невакцинованих: з 10 січня поїздки у громадському транспорті та відвідування готелів, спортзалів та масових зборів будуть можливими лише із сертифікатом про щеплення від коронавірусу.



Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що зростання кількості хворих може бути викликане і появою Омікрона.

Глава ВООЗ наголосив, що Омікрон-варіант циркулює одночасно з варіантом Дельта, але більш заразний.

"За даними медиків, Омікрон-варіант хоч і викликає менш тяжкий перебіг хвороби, ніж Дельта-варіант, але має більшу здатність до поширення, що безсумнівно створює і створюватиме надалі величезне навантаження на виснажених медичних працівників і системи охорони здоров'я, що знаходяться на межі колапсу", - сказав Гебреєсус.

Крім того, глава ВООЗ зазначив, що 92 із 194 держав-членів організації не змогли досягти поставленої ВООЗ мети щонайменше 40 відсотків вакцинованого від коронавірусу населення до кінця 2021 року. Гебреєсус закликав прискорити темпи вакцинації від COVID-19 у світі.