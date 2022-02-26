За минулу суботу на коронавірус захворіли 1703 людини

09:38 30 травень Київ, Україна

Медики фіксують традиційний у вихідні дні спад захворюваності на коронавірус. За минулу суботу в Україні захворіли 1703 людини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Також за минулу добу госпіталізували 1330 осіб, померли 84 пацієнти, одужали 5733 людини. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).



За добу протестовано: методом ПЛР - 15 199 осіб, методом ІФА - 3289 осіб, експрес-тестами - 14 002 особи.



За весь час пандемії в Україні захворіли 2 201 472 особи, одужали 2 036 148 осіб, а померли - 50 472.