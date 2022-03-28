За минулий вівторок темпи вакцинації збільшилися в чотири рази

10:54 30 червня Київ, Україна

У порівнянні зі святковими та вихідними днями, темпи вакцинації за минулий вівторок збільшилися в чотири рази. Медики прищепили 81 637 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в середу, 30 червня.



При цьому 21 475 осіб отримали першу дозу вакцини, 60 162 - другу.



Протягом доби працювали 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів щеплення, два центри вакцинації.



У лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 особи.



"З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 933 946 осіб, з них отримали одну дозу - 1 933 944 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози 649 524 особи (з них двоє - одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 583 468 щеплень", - йдеться в повідомленні.