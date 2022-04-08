За минулу добу заразилися COVID 174 людини, видужали 236

Спад захворюваності на вихідних опустився до позначки в 174 людини за добу, серед яких 16 дітей і 1 медпрацівник.
Про це в понеділок, 12 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
"За добу 11 липня 2021 року в Україні зафіксовано 174 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 266 осіб;
летальних випадків - 7;
одужали - 236 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 9606 осіб, методом ІФА - 1714 осіб, експрес-тестами - 5 365 осіб.
"За добу 11 липня 2021 року в Україні зафіксовано 174 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 266 осіб;
летальних випадків - 7;
одужали - 236 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 9606 осіб, методом ІФА - 1714 осіб, експрес-тестами - 5 365 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 241 217 осіб;
одужали - 2 177 529 осіб;
летальних випадків - 52 604;
проведено ПЛР-тестів - 11 042 753.
захворіли - 2 241 217 осіб;
одужали - 2 177 529 осіб;
летальних випадків - 52 604;
проведено ПЛР-тестів - 11 042 753.
На тлі загального скорочення кількості проведених тестів, за добу не виявили жодного нового зараження в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 63 випадки;
Вінницька область - 7 випадків;
Волинська область - 1 випадок;
Дніпропетровська область - 24 випадки;
Донецька область - 1 випадок;
Житомирська область - 5 випадків;
Запорізька область - 3 випадки;
Київська область - 13 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 1 випадок;
Львівська область - 4 випадки;
Миколаївська область - 7 випадків;
Одеська область - 10 випадків;
Полтавська область - 1 випадок;
Рівненська область - 1 випадок;
Сумська область - 5 випадків;
Тернопільська область - 6 випадків;
Харківська область - 9 випадків;
Херсонська область - 4 випадки;
Хмельницька область - 2 випадки;
Черкаська область - 3 випадки;
Чернівецька область - 2 випадки.
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