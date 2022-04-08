За минулу добу заразилися COVID 174 людини, видужали 236

08:46 12 липня Київ, Україна

Спад захворюваності на вихідних опустився до позначки в 174 людини за добу, серед яких 16 дітей і 1 медпрацівник.

Про це в понеділок, 12 липня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



"За добу 11 липня 2021 року в Україні зафіксовано 174 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 266 осіб;

летальних випадків - 7;

одужали - 236 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 9606 осіб, методом ІФА - 1714 осіб, експрес-тестами - 5 365 осіб.

За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2 241 217 осіб;

одужали - 2 177 529 осіб;

летальних випадків - 52 604;

проведено ПЛР-тестів - 11 042 753.