11:36 16 липня Київ, Україна

Дві дози вакцини від коронавірусу отримали 1 360 256 осіб, за минулу добу в Україні вакциновано понад 117 тис. осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



"Новий рекорд щеплених на добу! 117 376 осіб вакциновані проти COVID-19 за добу 15 липня 2021. Першу дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 особи.



Протягом доби працювали: 720 мобільних бригад, 1 693 пункти вакцинації, 49 центрів вакцинації.



З початку прищеплювальної кампанії щеплені 2 539 636 осіб, з них отримали 1 дозу -2 539 634 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 360 256 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 3 899 890 щеплень", - розповіли в МОЗ.