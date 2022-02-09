За минулу добу в Україні повністю вилікувалися від ковіду понад 17 тис осіб

В Україні змогли впоратися з ускладненнями, викликаними пандемією, 17 102 особи, вірус виявився сильнішим 227 українців - дані за минулу добу, 18 травня.
Про це в середу, 19 травня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
В Україні за минулу добу виявлено 5 138 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих 260 дітей і 187 медпрацівників. Найбільше нових випадків виявили в Харківській області (567), Києві (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.
За минулу добу:
госпіталізовані - 2 269 осіб;
виписані з лікарень - 3 174 особи;
летальних випадків - 227;
одужали - 17 102 особи;
здійснено тестувань за добу - 77685 (зокрема, методом ПЛР - 31935, методом ІФА - 13094), досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32656.
За минулу добу:
госпіталізовані - 2 269 осіб;
виписані з лікарень - 3 174 особи;
летальних випадків - 227;
одужали - 17 102 особи;
здійснено тестувань за добу - 77685 (зокрема, методом ПЛР - 31935, методом ІФА - 13094), досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32656.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 165 233 особи;
одужали - 1 899 446 осіб;
летальних випадків - 48 696;
проведення ПЛР-тестів - 9 914 382.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 477 випадків;
Вінницька область - 128 випадків;
Волинська область - 193 випадки;
Дніпропетровська область - 457 випадків;
Донецька область - 336 випадків;
Житомирська область - 115 випадків;
Закарпатська область - 67 випадків;
Запорізька область - 276 випадків;
Івано-Франківська область - 98 випадків;
Київська область - 336 випадків;
Кіровоградська область - 84 випадки;
Луганська область - 111 випадків;
Львівська область - 239 випадків;
Миколаївська область - 237 випадків;
Одеська область - 130 випадків;
Полтавська область - 131 випадок;
Рівненська область - 309 випадків;
Сумська область - 167 випадків;
Тернопільська область - 108 випадків;
Харківська область - 567 випадків;
Херсонська область - 110 випадків;
Хмельницька область - 178 випадків;
Черкаська область - 169 випадків;
Чернівецька область - 62 випадки;
Чернігівська область - 53 випадки.
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