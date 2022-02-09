За минулу добу в Україні повністю вилікувалися від ковіду понад 17 тис осіб

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В Україні змогли впоратися з ускладненнями, викликаними пандемією, 17 102 особи, вірус виявився сильнішим 227 українців - дані за минулу добу, 18 травня.

Про це в середу, 19 травня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

В Україні за минулу добу виявлено 5 138 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих 260 дітей і 187 медпрацівників. Найбільше нових випадків виявили в Харківській області (567), Києві (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.



За минулу добу:



госпіталізовані - 2 269 осіб;

виписані з лікарень - 3 174 особи;

летальних випадків - 227;

одужали - 17 102 особи;

здійснено тестувань за добу - 77685 (зокрема, методом ПЛР - 31935, методом ІФА - 13094), досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32656.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2 165 233 особи;

одужали - 1 899 446 осіб;

летальних випадків - 48 696;

проведення ПЛР-тестів - 9 914 382.