За минулу добу в Україні майже 1000 госпіталізацій та 1 746 нових випадків зараження коронавірусом

Медики зафіксували незначний спад захворюваності на коронавірус в Україні. За минулу добу 1 746 нових випадків, серед них 87 дітей та 21 медпрацівник.

Також у МОЗ повідомили про 135 летальних наслідків та 3 629 одужань. З тяжкою формою перебігу хвороби за добу 3 січня в Україні було госпіталізовано 970 людей.

Лідерами за кількістю добових заражень коронавірусом стали Київ та Київська область, а також Дніпропетровська, Донецька, Полтавська та Харківська області.