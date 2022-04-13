За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 37 дітей, всього зареєстровано 623 нових випадки

В Україні на коронавірус стали частіше хворіти діти, за минулу добу в країні зафіксовано 37 хворих малюків, всього 623 нових випадки.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у четвер, 15 липня.
"Серед захворілих: дітей - 37, медпрацівників - 12. Також за минулу добу: госпіталізовано - 387 осіб, летальних випадків - 20, одужали - 589 осіб", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 242 868 осіб, одужали 2 179 665 осіб, летальних випадків - 52 685.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 177
Вінницька область - 13
Волинська область - 2
Дніпропетровська область - 20
Донецька область - 32
Житомирська область - 33
Закарпатська область - 2
Запорізька область - 26
Івано-Франківська область - 11
Київська область - 31
Кіровоградська область - 3
Луганська область - 21
Львівська область - 30
Миколаївська область - 25
Одеська область - 57
Полтавська область - 13
Рівненська область - 8
Сумська область - 21
Тернопільська область - 7
Харківська область - 21
Херсонська область - 11
Хмельницька область - 10
Черкаська область - 22
Чернівецька область -10
Чернігівська область - 17
"Серед захворілих: дітей - 37, медпрацівників - 12. Також за минулу добу: госпіталізовано - 387 осіб, летальних випадків - 20, одужали - 589 осіб", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 242 868 осіб, одужали 2 179 665 осіб, летальних випадків - 52 685.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 177
Вінницька область - 13
Волинська область - 2
Дніпропетровська область - 20
Донецька область - 32
Житомирська область - 33
Закарпатська область - 2
Запорізька область - 26
Івано-Франківська область - 11
Київська область - 31
Кіровоградська область - 3
Луганська область - 21
Львівська область - 30
Миколаївська область - 25
Одеська область - 57
Полтавська область - 13
Рівненська область - 8
Сумська область - 21
Тернопільська область - 7
Харківська область - 21
Херсонська область - 11
Хмельницька область - 10
Черкаська область - 22
Чернівецька область -10
Чернігівська область - 17
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