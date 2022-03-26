За минулу добу в Україні госпіталізовано 800 осіб

13:18 02 листопада Київ, Україна

За офіційними даними РНБО, 2 листопада (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 6754 нових випадки, вилікувалися 2327 людей.

Добовий показник захворюваності знизився після вихідних, проте залишається на високому рівні. Днем раніше коронавірус виявили у 7959 осіб.

Статистика захворюваності по регіонах: