За минулу добу в Україні госпіталізовано 800 осіб

13:18 02 листопада Київ, Україна

За офіційними даними РНБО, 2 листопада (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 6754 нових випадки, вилікувалися 2327 людей.
 
Добовий показник захворюваності знизився після вихідних, проте залишається на високому рівні. Днем раніше коронавірус виявили у 7959 осіб.
 
Статистика захворюваності по регіонах:
  • Вінницька область - 10789 випадків;
  • Волинська область - 13983 випадки;
  • Дніпропетровська область - 15411 випадків;
  • Донецька область - 11235 випадків;
  • Житомирська область - 15363 випадки;
  • Закарпатська область - 14911 випадків;
  • Запорізька область - 10370 випадків;
  • Івано-Франківська область - 21169 випадків;
  • Кіровоградська область - 2656 випадків;
  • Київ - 38745 випадків;
  • Київська область - 17175 випадків;
  • Львівська область - 30700 випадків;
  • Луганська область - 3760 випадків;
  • Миколаївська область - 8495 випадків;
  • Одеська область - 25325 випадків;
  • Полтавська область - 9852 випадки;
  • Рівненська область - 19573 випадки;
  • Сумська область - 12071 випадок;
  • Тернопільська область - 20963 випадки;
  • Харківська область - 37997 випадків;
  • Херсонська область - 4270 випадків;
  • Хмельницька область - 16422 випадки;
  • Чернівецька область - 22485 випадків;
  • Черкаська область - 9422 випадки;
  • Чернігівська область - 9052 випадки.
 
Фото: Данные СНБО на 2 ноября
 