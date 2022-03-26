За минулу добу в Україні госпіталізовано 800 осіб

За офіційними даними РНБО, 2 листопада (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 6754 нових випадки, вилікувалися 2327 людей.
Добовий показник захворюваності знизився після вихідних, проте залишається на високому рівні. Днем раніше коронавірус виявили у 7959 осіб.
Статистика захворюваності по регіонах:
- Вінницька область - 10789 випадків;
- Волинська область - 13983 випадки;
- Дніпропетровська область - 15411 випадків;
- Донецька область - 11235 випадків;
- Житомирська область - 15363 випадки;
- Закарпатська область - 14911 випадків;
- Запорізька область - 10370 випадків;
- Івано-Франківська область - 21169 випадків;
- Кіровоградська область - 2656 випадків;
- Київ - 38745 випадків;
- Київська область - 17175 випадків;
- Львівська область - 30700 випадків;
- Луганська область - 3760 випадків;
- Миколаївська область - 8495 випадків;
- Одеська область - 25325 випадків;
- Полтавська область - 9852 випадки;
- Рівненська область - 19573 випадки;
- Сумська область - 12071 випадок;
- Тернопільська область - 20963 випадки;
- Харківська область - 37997 випадків;
- Херсонська область - 4270 випадків;
- Хмельницька область - 16422 випадки;
- Чернівецька область - 22485 випадків;
- Черкаська область - 9422 випадки;
- Чернігівська область - 9052 випадки.
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