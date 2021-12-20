За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 766 дітей, всього зареєстровано 19 419 випадків зараження

Україна стала першою в Європі за добовим приростом інфікованих коронавірусом. За минулу добу медики зареєстрували 19 419 випадків зараження.
Про це повідомляє глава МОЗ України Максим Степанов.
Померли за минулі 24 години 464 українці. З початку пандемії в Україні - 35 962 летальних випадки.
Також за минулу добу госпіталізовано 5 092 особи; одужали 10 032 особи; здійснено тестувань за добу - 128 440 (в тому числі методом ПЛР - 57 996 методом ІФА - 23 647, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 46 97).
За останні 24 години найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.
З початку епідемії в Україні зареєстровано 1 803 998 тих, що заразилися. Одужали 1 383 883 особи, проведено ПЛР-тестів - 8 514 631.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 1886 випадків;
Вінницька область - 604 випадки;
Волинська область - 511 випадок;
Дніпропетровська область - 1005 випадків;
Донецька область - 1016 випадків;
Житомирська область - 869 випадків;
Закарпатська область - 325 випадків;
Запорізька область - 896 випадків;
Івано-Франківська область - 274 випадки;
Київська область - 976 випадків;
Кіровоградська область - 217 випадків;
Луганська область - 264 випадки;
Львівська область - 1255 випадків;
Миколаївська область - 353 випадки;
Одеська область - 1142 випадки;
Полтавська область - 738 випадків;
Рівненська область - 733 випадки;
Сумська область - 560 випадків;
Тернопільська область - 796 випадків;
Харківська область - 1427 випадків;
Херсонська область - 474 випадки;
Хмельницька область - 1158 випадків;
Черкаська область - 822 випадки;
Чернівецька область - 413 випадків;
Чернігівська область - 705 випадків.
Померли за минулі 24 години 464 українці. З початку пандемії в Україні - 35 962 летальних випадки.
Також за минулу добу госпіталізовано 5 092 особи; одужали 10 032 особи; здійснено тестувань за добу - 128 440 (в тому числі методом ПЛР - 57 996 методом ІФА - 23 647, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 46 97).
За останні 24 години найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.
З початку епідемії в Україні зареєстровано 1 803 998 тих, що заразилися. Одужали 1 383 883 особи, проведено ПЛР-тестів - 8 514 631.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 1886 випадків;
Вінницька область - 604 випадки;
Волинська область - 511 випадок;
Дніпропетровська область - 1005 випадків;
Донецька область - 1016 випадків;
Житомирська область - 869 випадків;
Закарпатська область - 325 випадків;
Запорізька область - 896 випадків;
Івано-Франківська область - 274 випадки;
Київська область - 976 випадків;
Кіровоградська область - 217 випадків;
Луганська область - 264 випадки;
Львівська область - 1255 випадків;
Миколаївська область - 353 випадки;
Одеська область - 1142 випадки;
Полтавська область - 738 випадків;
Рівненська область - 733 випадки;
Сумська область - 560 випадків;
Тернопільська область - 796 випадків;
Харківська область - 1427 випадків;
Херсонська область - 474 випадки;
Хмельницька область - 1158 випадків;
Черкаська область - 822 випадки;
Чернівецька область - 413 випадків;
Чернігівська область - 705 випадків.
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