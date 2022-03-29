За минулу добу в світі від коронавірусу померли понад 6 тис осіб, інфікувалися майже 330 тис. Інфографіка

09:28 05 липня Київ, Україна





З початку пандемії в світі зафіксовано 184 572 671 випадок інфікування, з них 329 858 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 993 573 особи, з них 6 168 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за минулу добу 4 липня в світі заразилися коронавірусом 329 858 осіб.З початку пандемії в світі зафіксовано 184 572 671 випадок інфікування, з них 329 858 тільки за минулу добу.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 993 573 особи, з них 6 168 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 168,9 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.



Україна знаходиться на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 68-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 12, по летальних випадках - 51-у і 5-у позицію відповідно.