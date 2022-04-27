За минулу добу в світі від коронавірусу померли 9 473 людини

09:05 28 липня Київ, Україна

За кількістю летальних випадків, викликаних ускладненнями після перенесеного коронавірусу, Україна посідає шосте місце в Європі.





Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 195 992 087 випадків інфікування, з них 578 410 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 193 169 осіб, з них 9 473 за минулу добу. Про це свідчать дані на Worldometers Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 195 992 087 випадків інфікування, з них 578 410 тільки за минулу добу.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 193 169 осіб, з них 9 473 за минулу добу.







Побороли хворобу і вилікувалися 177,6 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна знаходиться на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 68-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 13, по летальних випадках - 38-у і 6-у позицію відповідно.