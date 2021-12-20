За минулу добу першу дозу ковід-вакцини отримали 2 715 українців

10:13 22 березень Київ, Україна

Лідерами за кількістю вакцинованих від коронавірусу людей залишаються Донецька, Житомирська, Київська, Луганська і Дніпропетровська області. Всього за минулу добу зробили 2 715 щеплень.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



За даними МОЗ, всі щеплені вчора отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.



З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплені від коронавірусу 111 025 осіб. Відзначається, що 1 людина отримала дві дози вакцини, інші по одній.



Лідером за кількістю вакцинованих за останню добу є Донецька область (770 щеплень), Житомирська (310 вакцинованих за добу), Київська (270), Луганська (210) і Дніпропетровська (190) області.



У свою чергу в Києві, а також у Львівській, Хмельницькій та Кіровоградській областях за добу не зробили жодного щеплення



Відзначимо, що за 20 березня 2021 року 3968 осіб були щеплені від COVID-19 в Україні, в той час, як за добу 19 березня щеплення отримали 11 628 осіб.