За минулу добу від коронавірусу вакцинували 108 759 осіб

Дві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 1 млн 300 тис. осіб, переважно вакцинами Ковішелд, Коронавак і Комірнаті.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Мільйон щеплень від COVID-19 зроблені за два тижні липня! 108 759 осіб вакциновані проти COVID-19 за добу 14 липня 2021. Першу дозу отримали 61 580 осіб, повністю імунізовані - 47 179 осіб.
Протягом доби працювали: 674 мобільні бригади, 1 538 пунктів вакцинації, 45 центрів вакцинації.
Станом на 14 липня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 804 621 особа.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 2 476 634 особи, з них отримали 1 дозу - 2 476 632 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 305 882 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 3 782 514 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
Київ - 14093
Вінницька область - 3338
Волинська область - 906
Дніпропетровська область - 5165
Донецька область - 2128
Житомирська область - 2685
Закарпатська область - 1233
Запорізька область - 1560
Івано-Франківська область - 913
Київська область - 2901
Кіровоградська область - 1439
Луганська область - 179
Львівська область - 3061
Миколаївська область - 1399
Одеська область - 3368
Полтавська область - 1604
Рівненська область - 842
Сумська область - 615
Тернопільська область - 923
Харківська область - 4296
Херсонська область - 1370
Хмельницька область - 1897
Черкаська область - 3097
Чернівецька область -1272
Чернігівська область - 1334
Київ - 14093
Вінницька область - 3338
Волинська область - 906
Дніпропетровська область - 5165
Донецька область - 2128
Житомирська область - 2685
Закарпатська область - 1233
Запорізька область - 1560
Івано-Франківська область - 913
Київська область - 2901
Кіровоградська область - 1439
Луганська область - 179
Львівська область - 3061
Миколаївська область - 1399
Одеська область - 3368
Полтавська область - 1604
Рівненська область - 842
Сумська область - 615
Тернопільська область - 923
Харківська область - 4296
Херсонська область - 1370
Хмельницька область - 1897
Черкаська область - 3097
Чернівецька область -1272
Чернігівська область - 1334
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