За минулу добу від коронавірусу вакцинували 108 759 осіб

09:24 15 липня Київ, Україна

Дві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 1 млн 300 тис. осіб, переважно вакцинами Ковішелд, Коронавак і Комірнаті.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



"Мільйон щеплень від COVID-19 зроблені за два тижні липня! 108 759 осіб вакциновані проти COVID-19 за добу 14 липня 2021. Першу дозу отримали 61 580 осіб, повністю імунізовані - 47 179 осіб.



Протягом доби працювали: 674 мобільні бригади, 1 538 пунктів вакцинації, 45 центрів вакцинації.



Станом на 14 липня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 804 621 особа.



З початку прищеплювальної кампанії щеплені 2 476 634 особи, з них отримали 1 дозу - 2 476 632 особи, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 1 305 882 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 3 782 514 щеплень", - розповіли в МОЗ.