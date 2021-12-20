За минулу добу від коронавірусу померло 838 осіб

Минулої доби, 15 листопада, коронавірус діагностували у 1 168 дітей та 327 працівників медицини. Загалом медики повідомили про 16 308 випадків інфікування.

Також відомо, що з тяжким перебігом хвороби вчора було госпіталізовано 2264 особи. Не змогли впоратися з ускладненнями та померли 838 осіб. Вилікувалися та повернулися до звичного життя 21 914.

Максимальна кількість інфікованих зафіксована у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Полтавській областях та у столиці.