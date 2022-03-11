За минулу добу від коронавірусу померли 70 українців

Упродовж минулої доби медики діагностували коронавірус у 1 603 українців, серед них 75 дітей і 72 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 11 червня.
За добу одужали від COVID-19 5 583 людини (всього - 2120780), а померли 70 українців (всього - 51577).
Всього в Україні від коронавірусу зробили вже 1395310 вакцинацій, напередодні першу дозу отримали 30744 особи, а завершили курс імунізації ще 23585 українців.
Добовий приріст інфікування/вакцинації по регіонах:
Київ - 217/7 328
Вінницька область - 35/708
Волинська область - 52/295
Дніпропетровська область - 121/933
Донецька область - 83/871
Житомирська область - 27/1 039
Закарпатська область - 27/668
Запорізька область - 97/803
Івано-Франківська область - 18/694
Київська область - 105/4 793
Кіровоградська область - 11/742
Луганська область - 20/555
Львівська область - 113/1 895
Миколаївська область - 56/1 311
Одеська область - 73/1 260
Полтавська область - 57/878
Рівненська область - 92/388
Сумська область - 57/716
Тернопільська область - 31/264
Харківська область - 69/2 064
Херсонська область - 42/414
Хмельницька область - 41/676
Черкаська область - 60/183
Чернівецька область - 31/648
Чернігівська область - 68/618
За добу одужали від COVID-19 5 583 людини (всього - 2120780), а померли 70 українців (всього - 51577).
Всього в Україні від коронавірусу зробили вже 1395310 вакцинацій, напередодні першу дозу отримали 30744 особи, а завершили курс імунізації ще 23585 українців.
Добовий приріст інфікування/вакцинації по регіонах:
Київ - 217/7 328
Вінницька область - 35/708
Волинська область - 52/295
Дніпропетровська область - 121/933
Донецька область - 83/871
Житомирська область - 27/1 039
Закарпатська область - 27/668
Запорізька область - 97/803
Івано-Франківська область - 18/694
Київська область - 105/4 793
Кіровоградська область - 11/742
Луганська область - 20/555
Львівська область - 113/1 895
Миколаївська область - 56/1 311
Одеська область - 73/1 260
Полтавська область - 57/878
Рівненська область - 92/388
Сумська область - 57/716
Тернопільська область - 31/264
Харківська область - 69/2 064
Херсонська область - 42/414
Хмельницька область - 41/676
Черкаська область - 60/183
Чернівецька область - 31/648
Чернігівська область - 68/618
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі