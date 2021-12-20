За минулу добу МОЗ зафіксував 254 летальних випадки

За минулу добу не змогли впоратися з ускладненнями, які викликає коронавірус, 254 людини.
Про це повідомив глава українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.
За інформацією міністра, за добу в Україні зафіксовано 10 179 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіла 431 дитина і 152 медпрацівники.
За минулу добу було госпіталізовано 3 275 осіб; одужали - 4 946 осіб; здійснено тестувань - 34 666 (в тому числі методом ПЛР - 21 963, методом ІФА - 4 574, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 755 888 громадян. Недугу перемогли 1 352 139 осіб. Проведено ПЛР-тестів 8 356 074.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 458 випадків;
Вінницька область - 233 випадки;
Волинська область - 241 випадок;
Дніпропетровська область - 1003 випадки;
Донецька область - 254 випадки;
Житомирська область - 557 випадків;
Закарпатська область - 165 випадків;
Запорізька область - 293 випадки;
Івано-Франківська область - 91 випадок;
Київська область - 619 випадків;
Кіровоградська область - 108 випадків;
Луганська область - 36 випадків;
Львівська область - 1 121 випадок;
Миколаївська область - 287 випадків;
Одеська область - 660 випадків;
Полтавська область - 229 випадків;
Рівненська область - 252 випадки;
Сумська область - 428 випадків;
Тернопільська область - 441 випадок;
Харківська область - 1155 Не випадків;
Херсонська область - 176 випадків;
Хмельницька область - 439 випадків;
Черкаська область - 361 випадок;
Чернівецька область - 254 випадки;
Чернігівська область - 318 випадків.
За інформацією міністра, за добу в Україні зафіксовано 10 179 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіла 431 дитина і 152 медпрацівники.
За минулу добу було госпіталізовано 3 275 осіб; одужали - 4 946 осіб; здійснено тестувань - 34 666 (в тому числі методом ПЛР - 21 963, методом ІФА - 4 574, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 755 888 громадян. Недугу перемогли 1 352 139 осіб. Проведено ПЛР-тестів 8 356 074.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 458 випадків;
Вінницька область - 233 випадки;
Волинська область - 241 випадок;
Дніпропетровська область - 1003 випадки;
Донецька область - 254 випадки;
Житомирська область - 557 випадків;
Закарпатська область - 165 випадків;
Запорізька область - 293 випадки;
Івано-Франківська область - 91 випадок;
Київська область - 619 випадків;
Кіровоградська область - 108 випадків;
Луганська область - 36 випадків;
Львівська область - 1 121 випадок;
Миколаївська область - 287 випадків;
Одеська область - 660 випадків;
Полтавська область - 229 випадків;
Рівненська область - 252 випадки;
Сумська область - 428 випадків;
Тернопільська область - 441 випадок;
Харківська область - 1155 Не випадків;
Херсонська область - 176 випадків;
Хмельницька область - 439 випадків;
Черкаська область - 361 випадок;
Чернівецька область - 254 випадки;
Чернігівська область - 318 випадків.
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