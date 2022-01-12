За минулу добу медики зареєстрували 7117 нових випадків зараження коронавірусом

08:40 12 січень Київ, Україна

В Україні за минулу добу медики виявили 7117 нових хворих на коронавірус. Померли вчора від ускладнень хвороби 193 особи.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



За добу госпіталізували 1898 хворих на ковід. Для порівняння, вчора до лікарень з коронавірусом було доставлено 915 людей.



Одужали вчора 8077 людей. Протестували у вівторок методом ПЛР – 38 851 особу, методом ІФА – 6336, експрес-тестами – 34 091.



Більше нових заражень зафіксовано у Києві (1151), Івано-Франківській (502) та Вінницькій (435) областях.



За весь час пандемії в Україні захворіло 3716988 людей. Летальних результатів – 97737.



Активніше, ніж у минулі дні, після свят люди почали вакцинуватися. Вчора 106 362 особи були вакциновані проти Covid-19. Першу дозу отримали 33288 осіб, другу дозу – 59348 осіб, додаткову дозу отримали 670 осіб, бустерну дозу – 13056 осіб.