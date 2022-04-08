За минулу добу медики зафіксували 290 випадків інфікування COVID-19

За минулу суботу в Україні від коронавірусу померли 5 осіб, інфікувалися 290.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в неділю, 11 липня.
"Серед захворілих: дітей - 23, медпрацівників - 7. Також за минулу добу: госпіталізовано - 374 людини; летальних випадків - 5; одужали - 374 людини", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях. При цьому на Закарпатті взагалі не виявили випадків інфекції, а в Чернігівській області - лише один.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 241 043 людини, одужали 2 177 293 людини, летальних випадків - 52 597.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 91
Вінницька обл - 2
Волинська обл - 2
Дніпропетровська обл - 35
Донецька обл - 6
Житомирська обл - 12
Закарпатська обл - 0
Запорізька обл - 12
Івано-Франківська обл - 5
Київська обл - 24
Кіровоградська обл - 3
Луганська обл - 3
Львівська обл - 7
Миколаївська обл - 3
Одеська обл - 22
Полтавська обл - 13
Рівненська обл - 2
Сумська обл - 5
Тернопільська обл - 2
Харківська обл - 18
Херсонська обл - 10
Хмельницька обл - 4
Черкаська обл - 4
Чернівецька обл - 4
Чернігівська обл - 1
"Серед захворілих: дітей - 23, медпрацівників - 7. Також за минулу добу: госпіталізовано - 374 людини; летальних випадків - 5; одужали - 374 людини", - йдеться в повідомленні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях. При цьому на Закарпатті взагалі не виявили випадків інфекції, а в Чернігівській області - лише один.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 241 043 людини, одужали 2 177 293 людини, летальних випадків - 52 597.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 91
Вінницька обл - 2
Волинська обл - 2
Дніпропетровська обл - 35
Донецька обл - 6
Житомирська обл - 12
Закарпатська обл - 0
Запорізька обл - 12
Івано-Франківська обл - 5
Київська обл - 24
Кіровоградська обл - 3
Луганська обл - 3
Львівська обл - 7
Миколаївська обл - 3
Одеська обл - 22
Полтавська обл - 13
Рівненська обл - 2
Сумська обл - 5
Тернопільська обл - 2
Харківська обл - 18
Херсонська обл - 10
Хмельницька обл - 4
Черкаська обл - 4
Чернівецька обл - 4
Чернігівська обл - 1
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