За минулу добу медики зафіксували 290 випадків інфікування COVID-19

09:09 11 липня Київ, Україна

За минулу суботу в Україні від коронавірусу померли 5 осіб, інфікувалися 290.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в неділю, 11 липня.



"Серед захворілих: дітей - 23, медпрацівників - 7. Також за минулу добу: госпіталізовано - 374 людини; летальних випадків - 5; одужали - 374 людини", - йдеться в повідомленні.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях. При цьому на Закарпатті взагалі не виявили випадків інфекції, а в Чернігівській області - лише один.



Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 241 043 людини, одужали 2 177 293 людини, летальних випадків - 52 597.



Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:



Київ - 91

Вінницька обл - 2

Волинська обл - 2

Дніпропетровська обл - 35

Донецька обл - 6

Житомирська обл - 12

Закарпатська обл - 0

Запорізька обл - 12

Івано-Франківська обл - 5

Київська обл - 24

Кіровоградська обл - 3

Луганська обл - 3

Львівська обл - 7

Миколаївська обл - 3

Одеська обл - 22

Полтавська обл - 13

Рівненська обл - 2

Сумська обл - 5

Тернопільська обл - 2

Харківська обл - 18

Херсонська обл - 10

Хмельницька обл - 4

Черкаська обл - 4

Чернівецька обл - 4

Чернігівська обл - 1