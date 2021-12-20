За минулу добу медики діагностували коронавірус у 4 478 українців

08:40 06 грудень Київ, Україна

В Україні зафіксовано традиційний спад захворюваності на коронавірус, пов'язаний з вихідними днями. Усього за минулу добу медики діагностували коронавірус у 4 478 осіб. Серед них 429 дітей та 52 медики.



Не змогли впоратися і померли за вчорашню добу 239 осіб, одужали 9082 особи. Було госпіталізовано з тяжким перебігом хвороби 1660 осіб.



Максимальну кількість інфікованих виявлено у столиці, а також у Черкаській, Донецькій та Житомирській областях.