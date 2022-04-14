За минулу добу коронавірусом інфікувалися 737 осіб, з них 50 дітей

08:42 16 липня Київ, Україна

В Україні вже кілька днів поспіль фіксується зростання захворюваності. Так, за минулу добу в країні інфікувалися коронавірусом 737 осіб.



Про це в п'ятницю, 16 липня, повідомляє МОЗ України.



"За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.