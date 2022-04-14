За минулу добу коронавірусом інфікувалися 737 осіб, з них 50 дітей

В Україні вже кілька днів поспіль фіксується зростання захворюваності. Так, за минулу добу в країні інфікувалися коронавірусом 737 осіб.
Про це в п'ятницю, 16 липня, повідомляє МОЗ України.
Про це в п'ятницю, 16 липня, повідомляє МОЗ України.
"За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 422 особи;
летальних випадків - 17;
одужали - 616 осіб;
протестовано: методом ПЛР - 18 276 осіб, методом ІФА - 8942 особи, експрес-тестами - 14 372 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 243 605 осіб;
одужали - 2 180 281 особа;
летальних випадків - 52 702;
проведено ПЛР-тестів - 11 120 046.
Із захворілих за минулу добу: дітей - 50, медпрацівників - 16.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
Київ - 224 випадки;
Вінницька область - 10 випадків;
Волинська область - 10 випадків;
Дніпропетровська область - 27 випадків;
Донецька область - 37 випадків;
Житомирська область - 15 випадків;
Закарпатська область - 4 випадки;
Запорізька область - 18 випадків;
Івано-Франківська область - 9 випадків;
Київська область - 30 випадків;
Кіровоградська область - 6 випадків;
Луганська область - 26 випадків;
Львівська область - 24 випадки;
Миколаївська область - 27 випадків;
Одеська область - 95 випадків;
Полтавська область - 32 випадки;
Рівненська область - 8 випадків;
Сумська область - 13 випадків;
Тернопільська область - 14 випадків;
Харківська область - 26 випадків;
Херсонська область - 16 випадків;
Хмельницька область - 5 випадків;
Черкаська область - 23 випадки;
Чернівецька область - 9 випадків;
Чернігівська область - 29 випадків.
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